Зеленський доручив припинити авіасполучення з Білоруссю





Як повідомляє Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данілова, міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, енергетики та інфраструктури, а також заступників голови ОП.



Зазначається, що темою для обговорення стала ситуація довкола примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, у столиці Білорусі.



"З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до нашої держави", - йдеться в повідомленні.



Як відомо, низка європейських країн також вже вживає обмежують авіасполучення після інциденту 23 травня,коли Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.



• Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.



• Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.



• Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.



• Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України доручив підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.Як повідомляє УНІАН за інформацією прес-служби Офісу президента, про це він заявив під час наради за участю прем'єр-міністра, секретаря РНБО, міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, енергетики та інфраструктури, а також заступників голови ОП.Зазначається, що темою для обговорення стала ситуація довкола примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, у столиці Білорусі."З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до нашої держави", - йдеться в повідомленні.Як відомо, низка європейських країн також вже вживає обмежують авіасполучення після інциденту 23 травня,коли Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA• Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.• Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.• Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.• Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію