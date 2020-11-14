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Зеленський доручив припинити авіасполучення з Білоруссю

Зеленський доручив припинити авіасполучення з Білоруссю
Президент України доручив підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.

Як повідомляє УНІАН за інформацією прес-служби Офісу президента, про це він заявив під час наради за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данілова, міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, енергетики та інфраструктури, а також заступників голови ОП.

Зазначається, що темою для обговорення стала ситуація довкола примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, у столиці Білорусі.

"З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, низка європейських країн також вже вживає обмежують авіасполучення після інциденту 23 травня,коли Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

• Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

• Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

• Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.

• Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).


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Теги: закриття авіапростору, Україна, Білорусь, літак Протасевич
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Зеленському великий ЛФЙК !
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