У Луцьку просять змінити розмітку авторуху на проблемному перехресті





Відповідну петицію зареєстрував сьогодні , 24 травня, на сайті Володимир Шемедюк.



«В зв'язку з постійними заторами біля Центрального парку на переході та на перехресті біля в'їзду з с. Рованці, пропоную вирішити проблему наступним чином, - пише автор петиції. -

Частину від Паркової до спуску з Гранд-Волині змінити на 3 смуги руху - дві в сторону Старого Ринку та одну в зворотньому напрямку. Також заборонити паркування з двох сторін вулиці.

Частину на перехресті де світлофор вулиць Карпенка-Карого та Дубенської - розширити за рахунок парковки навпроти Посольства, яку ніхто не використовує роками, на дві смуги руху від с. Рованці - направо на Дубенську. Це дозволить ровантажити перехрестя виїзду від Національного парку та пришвидшить проїзд на вулицю Дубенську».



Нагадаємо, аби у міськраді розглянули петицію, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани просять місцеву владу вдосконалити напрямки руху та розмітку на вулиці Глушець.Відповідну петицію зареєстрував сьогодні , 24 травня, на сайті E-Dem «В зв'язку з постійними заторами біля Центрального парку на переході та на перехресті біля в'їзду з с. Рованці, пропоную вирішити проблему наступним чином, - пише автор петиції. -Частину від Паркової до спуску з Гранд-Волині змінити на 3 смуги руху - дві в сторону Старого Ринку та одну в зворотньому напрямку. Також заборонити паркування з двох сторін вулиці.Частину на перехресті де світлофор вулиць Карпенка-Карого та Дубенської - розширити за рахунок парковки навпроти Посольства, яку ніхто не використовує роками, на дві смуги руху від с. Рованці - направо на Дубенську. Це дозволить ровантажити перехрестя виїзду від Національного парку та пришвидшить проїзд на вулицю Дубенську».Нагадаємо, аби у міськраді розглянули петицію, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію