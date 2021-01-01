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У Луцьку просять змінити розмітку авторуху на проблемному перехресті

У Луцьку просять змінити розмітку авторуху на проблемному перехресті
Лучани просять місцеву владу вдосконалити напрямки руху та розмітку на вулиці Глушець.

Відповідну петицію зареєстрував сьогодні , 24 травня, на сайті E-Dem Володимир Шемедюк.

«В зв'язку з постійними заторами біля Центрального парку на переході та на перехресті біля в'їзду з с. Рованці, пропоную вирішити проблему наступним чином, - пише автор петиції. -
Частину від Паркової до спуску з Гранд-Волині змінити на 3 смуги руху - дві в сторону Старого Ринку та одну в зворотньому напрямку. Також заборонити паркування з двох сторін вулиці.
Частину на перехресті де світлофор вулиць Карпенка-Карого та Дубенської - розширити за рахунок парковки навпроти Посольства, яку ніхто не використовує роками, на дві смуги руху від с. Рованці - направо на Дубенську. Це дозволить ровантажити перехрестя виїзду від Національного парку та пришвидшить проїзд на вулицю Дубенську».

Нагадаємо, аби у міськраді розглянули петицію, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.

У Луцьку просять змінити розмітку авторуху на проблемному перехресті


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Теги: петиція, Володимир Шемедюк
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Коментарі 1
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А чому не можна там кільце зробити? для чого такі складнощі?
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