У Луцьку просять змінити розмітку авторуху на проблемному перехресті
Сьогодні, 21:56
Лучани просять місцеву владу вдосконалити напрямки руху та розмітку на вулиці Глушець.
Відповідну петицію зареєстрував сьогодні , 24 травня, на сайті E-Dem Володимир Шемедюк.
«В зв'язку з постійними заторами біля Центрального парку на переході та на перехресті біля в'їзду з с. Рованці, пропоную вирішити проблему наступним чином, - пише автор петиції. -
Частину від Паркової до спуску з Гранд-Волині змінити на 3 смуги руху - дві в сторону Старого Ринку та одну в зворотньому напрямку. Також заборонити паркування з двох сторін вулиці.
Частину на перехресті де світлофор вулиць Карпенка-Карого та Дубенської - розширити за рахунок парковки навпроти Посольства, яку ніхто не використовує роками, на дві смуги руху від с. Рованці - направо на Дубенську. Це дозволить ровантажити перехрестя виїзду від Національного парку та пришвидшить проїзд на вулицю Дубенську».
Нагадаємо, аби у міськраді розглянули петицію, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідну петицію зареєстрував сьогодні , 24 травня, на сайті E-Dem Володимир Шемедюк.
«В зв'язку з постійними заторами біля Центрального парку на переході та на перехресті біля в'їзду з с. Рованці, пропоную вирішити проблему наступним чином, - пише автор петиції. -
Частину від Паркової до спуску з Гранд-Волині змінити на 3 смуги руху - дві в сторону Старого Ринку та одну в зворотньому напрямку. Також заборонити паркування з двох сторін вулиці.
Частину на перехресті де світлофор вулиць Карпенка-Карого та Дубенської - розширити за рахунок парковки навпроти Посольства, яку ніхто не використовує роками, на дві смуги руху від с. Рованці - направо на Дубенську. Це дозволить ровантажити перехрестя виїзду від Національного парку та пришвидшить проїзд на вулицю Дубенську».
Нагадаємо, аби у міськраді розглянули петицію, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А чому не можна там кільце зробити? для чого такі складнощі?
Останні новини
З вересня в українських школах впровадять нове меню зі 160 страв
Сьогодні, 22:15
У Луцьку просять змінити розмітку авторуху на проблемному перехресті
Сьогодні, 21:56
Зеленський доручив припинити авіасполучення з Білоруссю
Сьогодні, 21:17
У волинянина вдома знайшли незаконні рушницю, гвинтівку і набої
Сьогодні, 20:39
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 25 травня
Сьогодні, 20:00