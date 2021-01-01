Чотири днів тому пішов з дому і не повернувся: лучанин розшукує свого дідуся

Андрія Григорука пропав дідусь, який ще 20 травня вийшов з дому і зник.



Про це інформують на сторінці «Організації Волинських Авіалюбителів «Овал» у



20 травня після обіду лучанин, 1943 року народження, вийшов з дому та не повернувся. Дідусь переніс інсульт та має погану пам’ять і вимову.



Усіх, хто його бачив, просять звернутися за телефоном 0975573342.





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