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Чотири днів тому пішов з дому і не повернувся: лучанин розшукує свого дідуся

Чотири днів тому пішов з дому і не повернувся: лучанин розшукує свого дідуся
В активіста Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» Андрія Григорука пропав дідусь, який ще 20 травня вийшов з дому і зник.

Про це інформують на сторінці «Організації Волинських Авіалюбителів «Овал» у Facebook.

20 травня після обіду лучанин, 1943 року народження, вийшов з дому та не повернувся. Дідусь переніс інсульт та має погану пам’ять і вимову.

Усіх, хто його бачив, просять звернутися за телефоном 0975573342.

Чотири днів тому пішов з дому і не повернувся: лучанин розшукує свого дідуся

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Теги: Андрій Григорук, зник дідусь, розшук
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