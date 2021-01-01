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Незвичайний урок музики провели для луцьких учнів нацгвардійці.ВІДЕО

Незвичайний урок музики провели для луцьких учнів нацгвардійці.ВІДЕО
У Луцьку оркестр військової частини 1141 Нацгвардії України провів урок музики для школярів гімназії №4 імені Модеста Левицького.

Про це розповів Суспільному диригент Віктор Лучинець.

Майор Віктор Лучинець, який керує оркестром, ініціював цей урок для школярів, аби, популяризувати українську музику.

Урок відбувався просто неба. На шкільному стадіоні гімназії зібралися учні 3-х, 5-х та 7-х класів. Школярам розповідали про українську музику та композиторів, музиканти знайомили дітей з музичними інструментами.

Військовий Юрій Комзюк грає на тубі майже 14 років. Розказує: крім знання музичної грамоти потрібно мати силу, аби освоїти гру на цьому інструменті.

Уроки музики для учнів луцьких шкіл у військовому оркестрі організовували й раніше, — каже диригент Віктор Лучинець. У цьому році — вперше.


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Теги: військової частини 1141 Нацгвардії України, учні 4 школа, урок музики
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