Незвичайний урок музики провели для луцьких учнів нацгвардійці.ВІДЕО





Про це розповів Віктор Лучинець.



Майор Віктор Лучинець, який керує оркестром, ініціював цей урок для школярів, аби, популяризувати українську музику.



Урок відбувався просто неба. На шкільному стадіоні гімназії зібралися учні 3-х, 5-х та 7-х класів. Школярам розповідали про українську музику та композиторів, музиканти знайомили дітей з музичними інструментами.



Військовий Юрій Комзюк грає на тубі майже 14 років. Розказує: крім знання музичної грамоти потрібно мати силу, аби освоїти гру на цьому інструменті.



Уроки музики для учнів луцьких шкіл у військовому оркестрі організовували й раніше, — каже диригент Віктор Лучинець. У цьому році — вперше.





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