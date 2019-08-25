У Дніпрі 12-річний хлопчик підпалив себе заради відео в соцмережах
Сьогодні, 01:25
Як повідомляє dnipro.tv, 12-річний хлопчик разом з приятелем відпочивали у парку. За попередньою інформацією, діти знайшли невідому легкозаймисту рідину. Хлопець вирішив облитися нею та підпалити на собі.
Дитину екстрено госпіталізували. Лікарі встановили, що в нього обгоріло 65% тіла. Обпечені і внутрішні органи. Є припущення, що школяр зробив це заради епічного відео у соціальних мережах, але все закінчилося трагічно. Наразі хлопець перебуває у реанімації.
У лікарні повідомили, що дитина перебуває у важкому, але стабільному стані.
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Дитину екстрено госпіталізували. Лікарі встановили, що в нього обгоріло 65% тіла. Обпечені і внутрішні органи. Є припущення, що школяр зробив це заради епічного відео у соціальних мережах, але все закінчилося трагічно. Наразі хлопець перебуває у реанімації.
У лікарні повідомили, що дитина перебуває у важкому, але стабільному стані.
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