Сезон кліщів у розпалі: луцькі медики розповіли. як захиститись та що робити, якщо вкусили





Здебільшого, перед тим люди були у селі або відпочивали на природі, повідомляють на сторінці лікувальної установи у



«Я і мої колеги виявляли кліщів на голові, руках, ногах, тулубі, сідницях і, навіть, в паху. Практично скрізь на тілі людини. Перш за все кліщ небезпечний тим, що може інфікувати людину серйозними хворобами. Такими як енцефаліт та бореліоз (хвороба Лайма)», — розповідає лікар ортопед-травматолог Олександр Шкльода.





За даними Волинського обласного лабораторного центру, в області існує активний природний осередок кліщового вірусного енцефаліту у Ратнівському районі. Також напружена ситуація щодо лаймбореліозу (хвороби Лайма).



За останні 3 роки виявили 108 випадків тієї хвороби. Хворобу Лайма реєструють у всіх районах та містах області. При дослідженні кліщів, знятих з людей збудник (борелія) виявили у майже 40% цих паразитів.



Чим довше, щонайменше 24 години, кліщ знаходиться на тілі людини — тим більша ймовірність зараження небезпечними хворобами.



Тому, лікарі радять під час прогулянок на природі вдягати на голову головні убори і світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла аби легше було помітити кліщів. Оглядайте себе і своїх супутників під час перебування у лісі.



Якщо ж кліщ присмоктався до тіла, то негайно зверніться до найближчого травмпункту. Якщо це неможливо, то видаліть його самостійно: змастіть кліща олією (але не заливайте, щоб не задихнувся) і повільно витягніть його разом із хоботком, розхитуючи його пальцями, обгорнутими серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку потрібно закріпити між хоботком кліща і шкірою людини.



Після видалення змастіть ранку йодом чи спиртом, ретельно помийте руки, а кліща спаліть. Протягом наступних двох тижнів щоденно міряйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи почервоніння шкіри - зверніться до лікаря!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У березні лише одна людина звернулась у травмпункт Луцької міської клінічної лікарні зі скаргою, що її вкусив кліщ, квітні 14. За неповний травень — 26.Здебільшого, перед тим люди були у селі або відпочивали на природі, повідомляють на сторінці лікувальної установи у фейсбуці. «Я і мої колеги виявляли кліщів на голові, руках, ногах, тулубі, сідницях і, навіть, в паху. Практично скрізь на тілі людини. Перш за все кліщ небезпечний тим, що може інфікувати людину серйозними хворобами. Такими як енцефаліт та бореліоз (хвороба Лайма)», — розповідає лікар ортопед-травматологЗа даними Волинського обласного лабораторного центру, в області існує активний природний осередок кліщового вірусного енцефаліту у Ратнівському районі. Також напружена ситуація щодо лаймбореліозу (хвороби Лайма).За останні 3 роки виявили 108 випадків тієї хвороби. Хворобу Лайма реєструють у всіх районах та містах області. При дослідженні кліщів, знятих з людей збудник (борелія) виявили у майже 40% цих паразитів.Чим довше, щонайменше 24 години, кліщ знаходиться на тілі людини — тим більша ймовірність зараження небезпечними хворобами.Тому, лікарі радять під час прогулянок на природі вдягати на голову головні убори і світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла аби легше було помітити кліщів. Оглядайте себе і своїх супутників під час перебування у лісі.Якщо ж кліщ присмоктався до тіла, то негайно зверніться до найближчого травмпункту. Якщо це неможливо, то видаліть його самостійно: змастіть кліща олією (але не заливайте, щоб не задихнувся) і повільно витягніть його разом із хоботком, розхитуючи його пальцями, обгорнутими серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку потрібно закріпити між хоботком кліща і шкірою людини.Після видалення змастіть ранку йодом чи спиртом, ретельно помийте руки, а кліща спаліть. Протягом наступних двох тижнів щоденно міряйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи почервоніння шкіри - зверніться до лікаря!

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