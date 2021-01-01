До Шацьких озер відновили ще 9 кілометрів дороги. ФОТО
Сьогодні, 06:37
Менш ніж за три тижні травня, дорожники відновили ще 9,5 кілометрів дороги, яка веде до Шацьких озер та до озера Світязь.
Про це пише Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Відрізок дороги Шацьк – Положеве автошляху Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин ремонтували без вихідних та цілодобово, тому вже цими вихідними на проїзній частині дороги завершили влаштування фінішного шару асфальту. Зараз проводиться асфальтування з’їздів та примикань.
В рамках програми «Велике будівництво» відновлено дороги на ділянці Піща – Положеве, який займає 26 кілометрів. На цьому ремонт не припиняється. Ще облаштовуються узбіччя, а також проводяться комплексні роботи з організації безпеки дорожнього руху.
Автошлях, який пролягає територією Шацького національного природного парку, будуть відновлювати до м. Любомля. На ремонт наступної 9-кілометрової ділянки до м. Любомля розробляється проект, щодо кошторису.
Також у планах відремонтувати майже 10 кілометрів автошляху на відрізку Положеве – Куснища. Наразі проводиться тендер, який визначить підрядника ремонту.
Всього у 2021 році планують відремонтувати 45,5 км від Піщі до Любомля.
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Про це пише Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Відрізок дороги Шацьк – Положеве автошляху Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин ремонтували без вихідних та цілодобово, тому вже цими вихідними на проїзній частині дороги завершили влаштування фінішного шару асфальту. Зараз проводиться асфальтування з’їздів та примикань.
В рамках програми «Велике будівництво» відновлено дороги на ділянці Піща – Положеве, який займає 26 кілометрів. На цьому ремонт не припиняється. Ще облаштовуються узбіччя, а також проводяться комплексні роботи з організації безпеки дорожнього руху.
Автошлях, який пролягає територією Шацького національного природного парку, будуть відновлювати до м. Любомля. На ремонт наступної 9-кілометрової ділянки до м. Любомля розробляється проект, щодо кошторису.
Також у планах відремонтувати майже 10 кілометрів автошляху на відрізку Положеве – Куснища. Наразі проводиться тендер, який визначить підрядника ремонту.
Всього у 2021 році планують відремонтувати 45,5 км від Піщі до Любомля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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