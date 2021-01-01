До Шацьких озер відновили ще 9 кілометрів дороги. ФОТО





Про це



Відрізок дороги Шацьк – Положеве автошляху Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин ремонтували без вихідних та цілодобово, тому вже цими вихідними на проїзній частині дороги завершили влаштування фінішного шару асфальту. Зараз проводиться асфальтування з’їздів та примикань.



В рамках програми «Велике будівництво» відновлено дороги на ділянці Піща – Положеве, який займає 26 кілометрів. На цьому ремонт не припиняється. Ще облаштовуються узбіччя, а також проводяться комплексні роботи з організації безпеки дорожнього руху.



Автошлях, який пролягає територією Шацького національного природного парку, будуть відновлювати до м. Любомля. На ремонт наступної 9-кілометрової ділянки до м. Любомля розробляється проект, щодо кошторису.



Також у планах відремонтувати майже 10 кілометрів автошляху на відрізку Положеве – Куснища. Наразі проводиться тендер, який визначить підрядника ремонту.



Всього у 2021 році планують відремонтувати 45,5 км від Піщі до Любомля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Менш ніж за три тижні травня, дорожники відновили ще 9,5 кілометрів дороги, яка веде до Шацьких озер та до озера Світязь.Про це пише Служба автомобільних доріг у Волинській області.Відрізок дороги Шацьк – Положеве автошляху Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин ремонтували без вихідних та цілодобово, тому вже цими вихідними на проїзній частині дороги завершили влаштування фінішного шару асфальту. Зараз проводиться асфальтування з’їздів та примикань.В рамках програми «Велике будівництво» відновлено дороги на ділянці Піща – Положеве, який займає 26 кілометрів. На цьому ремонт не припиняється. Ще облаштовуються узбіччя, а також проводяться комплексні роботи з організації безпеки дорожнього руху.Автошлях, який пролягає територією Шацького національного природного парку, будуть відновлювати до м. Любомля. На ремонт наступної 9-кілометрової ділянки до м. Любомля розробляється проект, щодо кошторису.Також у планах відремонтувати майже 10 кілометрів автошляху на відрізку Положеве – Куснища. Наразі проводиться тендер, який визначить підрядника ремонту.Всього у 2021 році планують відремонтувати 45,5 км від Піщі до Любомля.

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