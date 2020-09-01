Деякі підуть на «дистанційку»: у МОЗі спрогнозували, чи сядуть 1 вересня школярі за парти





Про це розповів міністр освіти України Сергій Шкарлет в інтерв'ю для



"Є базова позиція міністерства про те, що дитячі садки, спеціальні установи і 1-4 клас в обов'язковому порядку повинні вчитися очно, тому що це перші навички і навчити вчитися потрібно з перших стартових елементів. З вересня навряд чи ми підемо (на дистанційне навчання), тому що я сподіваюся, що погода нам дасть ще теплої пори року. А ось перед опалювальним сезоном, це десь кінець жовтня, погода, як правило, псується, тоді є загальні респіраторні захворювання, пов'язані з переохолодженням. Тоді, можливо, будуть на тлі загального ослаблення імунітету і респіраторних захворювань хвилі епідемії", – зазначив він.



Проте зауважив, що на "дистанційку" підуть не всі, підуть за забарвленням територій.



До того ж, є національна платформа "Всеукраїнська школа онлайн".

"Також прийшов певний досвід, і викладачі, і студенти, і школярі все-таки вже навчилися вести уроки. Вже дуже багато власних платформ розроблено, дуже багато інновацій, які дозволяють викладачам істотно поліпшити дистанційний процес навчання", – розповів Сергій Шкарлет.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий навчальний рік школярі, найімовірніше, розпочнуть у традиційній формі – за партами.Про це розповів міністр освіти Українив інтерв'ю для РБК-Україна "Є базова позиція міністерства про те, що дитячі садки, спеціальні установи і 1-4 клас в обов'язковому порядку повинні вчитися очно, тому що це перші навички і навчити вчитися потрібно з перших стартових елементів. З вересня навряд чи ми підемо (на дистанційне навчання), тому що я сподіваюся, що погода нам дасть ще теплої пори року. А ось перед опалювальним сезоном, це десь кінець жовтня, погода, як правило, псується, тоді є загальні респіраторні захворювання, пов'язані з переохолодженням. Тоді, можливо, будуть на тлі загального ослаблення імунітету і респіраторних захворювань хвилі епідемії", – зазначив він.Проте зауважив, що на "дистанційку" підуть не всі, підуть за забарвленням територій.До того ж, є національна платформа "Всеукраїнська школа онлайн"."Також прийшов певний досвід, і викладачі, і студенти, і школярі все-таки вже навчилися вести уроки. Вже дуже багато власних платформ розроблено, дуже багато інновацій, які дозволяють викладачам істотно поліпшити дистанційний процес навчання", – розповів Сергій Шкарлет.

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