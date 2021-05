Експерти розповіли про найкращу дієту для зниження артеріального тиску

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), приблизно 1,13 млрд людей у всьому світі борються з підвищеним артеріальним тиском. Високий кров’яний тиск збільшує ризик серцево-судинних захворювань та інсультів, однак експерти в галузі охорони здоров’я вважають, що певне харчування допоможе знизити показник.За інформацією Eat This, Not That! , мова йде про дієту, багату продуктами з низьким вмістом натрію, рафінованого борошна і доданих цукрів. Замість цього слід звернути увагу на продукти, що містять нежирні білки і омега-3. Також в раціон слід включити велику кількість фруктів і овочів.До основних харчових звичок для зниження артеріального тиску відносяться:• зниження споживання натрію за рахунок відмови від додавання кухонної солі в їжу;• відмова від перероблених продуктів (м’ясні делікатеси, чіпси, заморожені страви);• відстеження споживання натрію і підтримання його щоденної кількості на рівні не більше 2300 мг в день;• вживання продуктів, багатих калієм (банани, цитрусові, шпинат, боби);• по можливості заміна продуктів цільнозерновими версіями.Відзначається, що при вживанні великої кількості солі, тіло утримує зайву воду, що викликає навантаження на кровоносні судини і серце, через що артеріальний тиск підвищується. При цьому калій має протилежний ефект: він розслабляє стінки кровоносних судин і знижує тиск.До продуктів, що знижують кров’яний тиск, також відносяться:• жирна риба (лосось, сардини і скумбрія);• куряча грудка;• ягода;• броколі;• кіноа;• коричневий рис;• йогурт;• яйце.