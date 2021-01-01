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Експерти розповіли про найкращу дієту для зниження артеріального тиску

Експерти розповіли про найкращу дієту для зниження артеріального тиску
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), приблизно 1,13 млрд людей у всьому світі борються з підвищеним артеріальним тиском. Високий кров’яний тиск збільшує ризик серцево-судинних захворювань та інсультів, однак експерти в галузі охорони здоров’я вважають, що певне харчування допоможе знизити показник.

За інформацією Eat This, Not That!, мова йде про дієту, багату продуктами з низьким вмістом натрію, рафінованого борошна і доданих цукрів. Замість цього слід звернути увагу на продукти, що містять нежирні білки і омега-3. Також в раціон слід включити велику кількість фруктів і овочів.

До основних харчових звичок для зниження артеріального тиску відносяться:
• зниження споживання натрію за рахунок відмови від додавання кухонної солі в їжу;
• відмова від перероблених продуктів (м’ясні делікатеси, чіпси, заморожені страви);
• відстеження споживання натрію і підтримання його щоденної кількості на рівні не більше 2300 мг в день;
• вживання продуктів, багатих калієм (банани, цитрусові, шпинат, боби);
• по можливості заміна продуктів цільнозерновими версіями.

Відзначається, що при вживанні великої кількості солі, тіло утримує зайву воду, що викликає навантаження на кровоносні судини і серце, через що артеріальний тиск підвищується. При цьому калій має протилежний ефект: він розслабляє стінки кровоносних судин і знижує тиск.

До продуктів, що знижують кров’яний тиск, також відносяться:
• жирна риба (лосось, сардини і скумбрія);
• куряча грудка;
• ягода;
• броколі;
• кіноа;
• коричневий рис;
• йогурт;
• яйце.

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Теги: високий тиск, продукти
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