Білоруські ЗМІ показали затриманого у Мінську журналіста Протасевича.ВІДЕО

На державному телебаченні Білорусі опублікували відео із затриманим у Мінську опозиційним журналістом, той начебто "дає свідчення щодо організації масових заворушень у столиці".Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.На відео Протасевич каже, що перебуває у СІЗО №1 Мінська, де до нього ставляться із дотриманням всіх законів. Водночас, підстав вірити сказаному на відео немає.Мати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича заявила, що її син госпіталізований у важкому стані, проте в МВС Білорусі це заперечують.заявила, що отримала інформацію про те, що Роман потрапив до лікарні з проблемами з серцем. За її словами, це їй передали люди з медичного оточення. Вона вважає, що ця інформація може бути правдою, так як Протасевич дійсно має серйозні проблеми з серцем."У Романа проблеми з серцем, через це його не взяли в армію. Одного разу він був у передінфарктному стані... Якщо йому там (у СІЗО - ред.) щось зробили, це могло спровокувати інфаркт", - пояснила Наталія .