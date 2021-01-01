Білоруські ЗМІ показали затриманого у Мінську журналіста Протасевича.ВІДЕО
Сьогодні, 07:14
На державному телебаченні Білорусі опублікували відео із затриманим у Мінську опозиційним журналістом Романом Протасевичем, той начебто "дає свідчення щодо організації масових заворушень у столиці".
Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.
На відео Протасевич каже, що перебуває у СІЗО №1 Мінська, де до нього ставляться із дотриманням всіх законів. Водночас, підстав вірити сказаному на відео немає.
Мати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича заявила, що її син госпіталізований у важкому стані, проте в МВС Білорусі це заперечують.
Наталя Протасевич заявила, що отримала інформацію про те, що Роман потрапив до лікарні з проблемами з серцем. За її словами, це їй передали люди з медичного оточення. Вона вважає, що ця інформація може бути правдою, так як Протасевич дійсно має серйозні проблеми з серцем.
"У Романа проблеми з серцем, через це його не взяли в армію. Одного разу він був у передінфарктному стані... Якщо йому там (у СІЗО - ред.) щось зробили, це могло спровокувати інфаркт", - пояснила Наталія .
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Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.
На відео Протасевич каже, що перебуває у СІЗО №1 Мінська, де до нього ставляться із дотриманням всіх законів. Водночас, підстав вірити сказаному на відео немає.
Мати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича заявила, що її син госпіталізований у важкому стані, проте в МВС Білорусі це заперечують.
Наталя Протасевич заявила, що отримала інформацію про те, що Роман потрапив до лікарні з проблемами з серцем. За її словами, це їй передали люди з медичного оточення. Вона вважає, що ця інформація може бути правдою, так як Протасевич дійсно має серйозні проблеми з серцем.
"У Романа проблеми з серцем, через це його не взяли в армію. Одного разу він був у передінфарктному стані... Якщо йому там (у СІЗО - ред.) щось зробили, це могло спровокувати інфаркт", - пояснила Наталія .
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