У Луцьку «розумні» зупинки планують встановлювати за ґрантові та бюджетні кошти





Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії міської ради 24 травня, – інформують "



На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про зміни до програми з благоустрою Луцької міської територіальної громади.



Як розповів керівник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк, однією зі змін є внесення пункту про встановлення розумних зупинок за кошти міського бюджету – 3 мільйони гривень.



"У місті встановили ряд розумних зупинок за ґрантові кошти. Тож є думка прописати в програмі 3 мільйони гривень бюджетних коштів. Можливо, у бюджеті буде залишок коштів", – зазначив чиновник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Луцьку вже встановили дев'ять розумних зупинок та хочуть продовжити їх встановлення.Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії міської ради 24 травня, – інформують " Волинські Новини ".На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про зміни до програми з благоустрою Луцької міської територіальної громади.Як розповів керівник департаменту житлово-комунального господарства, однією зі змін є внесення пункту про встановлення розумних зупинок за кошти міського бюджету – 3 мільйони гривень."У місті встановили ряд розумних зупинок за ґрантові кошти. Тож є думка прописати в програмі 3 мільйони гривень бюджетних коштів. Можливо, у бюджеті буде залишок коштів", – зазначив чиновник.

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