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У Луцьку «розумні» зупинки планують встановлювати за ґрантові та бюджетні кошти

У Луцьку «розумні» зупинки планують встановлювати за ґрантові та бюджетні кошти
У місті Луцьку вже встановили дев'ять розумних зупинок та хочуть продовжити їх встановлення.

Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії міської ради 24 травня, – інформують "Волинські Новини".

На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про зміни до програми з благоустрою Луцької міської територіальної громади.

Як розповів керівник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк, однією зі змін є внесення пункту про встановлення розумних зупинок за кошти міського бюджету – 3 мільйони гривень.

"У місті встановили ряд розумних зупинок за ґрантові кошти. Тож є думка прописати в програмі 3 мільйони гривень бюджетних коштів. Можливо, у бюджеті буде залишок коштів", – зазначив чиновник.


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Теги: розумні зупинки, комісія, виділення бюджетних коштів
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Коментарі 1
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Автомати з гарячою водою там ще встановити треба! Раз така ситуація, то гроші акумулювати треба на оплату за газ, щоб людям комфортно жилося, щоб гаряча вода була, люди не на зупинках живуть!
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