У Луцьку «розумні» зупинки планують встановлювати за ґрантові та бюджетні кошти
Сьогодні, 08:18
У місті Луцьку вже встановили дев'ять розумних зупинок та хочуть продовжити їх встановлення.
Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії міської ради 24 травня, – інформують "Волинські Новини".
На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про зміни до програми з благоустрою Луцької міської територіальної громади.
Як розповів керівник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк, однією зі змін є внесення пункту про встановлення розумних зупинок за кошти міського бюджету – 3 мільйони гривень.
"У місті встановили ряд розумних зупинок за ґрантові кошти. Тож є думка прописати в програмі 3 мільйони гривень бюджетних коштів. Можливо, у бюджеті буде залишок коштів", – зазначив чиновник.
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Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії міської ради 24 травня, – інформують "Волинські Новини".
На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про зміни до програми з благоустрою Луцької міської територіальної громади.
Як розповів керівник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк, однією зі змін є внесення пункту про встановлення розумних зупинок за кошти міського бюджету – 3 мільйони гривень.
"У місті встановили ряд розумних зупинок за ґрантові кошти. Тож є думка прописати в програмі 3 мільйони гривень бюджетних коштів. Можливо, у бюджеті буде залишок коштів", – зазначив чиновник.
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Коментарі 1
Автомати з гарячою водою там ще встановити треба! Раз така ситуація, то гроші акумулювати треба на оплату за газ, щоб людям комфортно жилося, щоб гаряча вода була, люди не на зупинках живуть!
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