вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу

Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
За добу 24 травня 2021 року в Україні зафіксували 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – у 8129 дітей та 76 у медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 854 осіб;
летальних випадків – 249;
одужало – 17 504 осіб.

За добу протестували:

методом ПЛР – 23 440 осіб,
методом ІФА – 12 650 осіб,
експрес-тестами – 16 189 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 186 463 особи;
одужало – 1 975 064 особи;
летальних випадків – 49 685;
провели ПЛР-тестувань – 10 045 897.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 402 випадки;
Вінницька область – 47 випадків;
Волинська область – 92 випадки;
Дніпропетровська область – 168 випадків;
Донецька область – 75 випадків;
Житомирська область – 33 випадки;
Закарпатська область – 38 випадків;
Запорізька область – 206 випадків;
Івано-Франківська область – 38 випадків;
Київська область – 170 випадків;
Кіровоградська область – 25 випадків;
Луганська область – 56 випадків;
Львівська область – 214 випадків;
Миколаївська область – 139 випадків;
Одеська область – 75 випадків;
Полтавська область – 112 випадків;
Рівненська область – 138 випадків;
Сумська область – 32 випадки;
Тернопільська область – 53 випадки;
Харківська область – 153 випадки;
Херсонська область – 22 випадки;
Хмельницька область – 118 випадків;
Черкаська область – 106 випадків;
Чернівецька область – 39 випадків;
Чернігівська область – 57 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: статистика, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Найнижчий показник за 9 місяців: повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
24 травень, 08:58
Повідомили про ситуацію щодо COVID-19 на Волині за останню добу
23 травень, 10:00
Коронавірус в Україні: повідомили статистику за останню добу
23 травень, 09:03
Ситуація погіршилася вперше за останні тижні: розповіли про кількість хворих у госпіталі в Боголюбах
21 травень, 10:33
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 25 травня
Сьогодні, 09:12
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:44
У Луцьку «розумні» зупинки планують встановлювати за ґрантові та бюджетні кошти
Сьогодні, 08:18
Білоруські ЗМІ показали затриманого у Мінську журналіста Протасевича.ВІДЕО
Сьогодні, 07:14
До Шацьких озер відновили ще 9 кілометрів дороги. ФОТО
Сьогодні, 06:37
Схожі новини
Найнижчий показник за 9 місяців: повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу Найнижчий показник за 9 місяців: повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
24 травень, 08:58
Повідомили про ситуацію щодо COVID-19 на Волині за останню добу Повідомили про ситуацію щодо COVID-19 на Волині за останню добу
23 травень, 10:00
Коронавірус в Україні: повідомили статистику за останню добу Коронавірус в Україні: повідомили статистику за останню добу
23 травень, 09:03
Сім смертей та 160 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу Сім смертей та 160 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
22 травень, 09:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Танцювальний флешмоб від медиків волинської екстренки.ВІДЕО
24 травень, 03:33
 1
Курс валют у Луцьку на 25 травня
Сьогодні, 09:12
 0
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:44
 0
У Луцьку «розумні» зупинки планують встановлювати за ґрантові та бюджетні кошти
Сьогодні, 08:18
 0
Білоруські ЗМІ показали затриманого у Мінську журналіста Протасевича.ВІДЕО
Сьогодні, 07:14
 0
Медіа
відео
1/8