Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:44
За добу 24 травня 2021 року в Україні зафіксували 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – у 8129 дітей та 76 у медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 854 осіб;
летальних випадків – 249;
одужало – 17 504 осіб.
За добу протестували:
методом ПЛР – 23 440 осіб,
методом ІФА – 12 650 осіб,
експрес-тестами – 16 189 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 186 463 особи;
одужало – 1 975 064 особи;
летальних випадків – 49 685;
провели ПЛР-тестувань – 10 045 897.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 402 випадки;
Вінницька область – 47 випадків;
Волинська область – 92 випадки;
Дніпропетровська область – 168 випадків;
Донецька область – 75 випадків;
Житомирська область – 33 випадки;
Закарпатська область – 38 випадків;
Запорізька область – 206 випадків;
Івано-Франківська область – 38 випадків;
Київська область – 170 випадків;
Кіровоградська область – 25 випадків;
Луганська область – 56 випадків;
Львівська область – 214 випадків;
Миколаївська область – 139 випадків;
Одеська область – 75 випадків;
Полтавська область – 112 випадків;
Рівненська область – 138 випадків;
Сумська область – 32 випадки;
Тернопільська область – 53 випадки;
Харківська область – 153 випадки;
Херсонська область – 22 випадки;
Хмельницька область – 118 випадків;
Черкаська область – 106 випадків;
Чернівецька область – 39 випадків;
Чернігівська область – 57 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Також за минулу добу:
госпіталізували – 854 осіб;
летальних випадків – 249;
одужало – 17 504 осіб.
За добу протестували:
методом ПЛР – 23 440 осіб,
методом ІФА – 12 650 осіб,
експрес-тестами – 16 189 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 186 463 особи;
одужало – 1 975 064 особи;
летальних випадків – 49 685;
провели ПЛР-тестувань – 10 045 897.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 402 випадки;
Вінницька область – 47 випадків;
Волинська область – 92 випадки;
Дніпропетровська область – 168 випадків;
Донецька область – 75 випадків;
Житомирська область – 33 випадки;
Закарпатська область – 38 випадків;
Запорізька область – 206 випадків;
Івано-Франківська область – 38 випадків;
Київська область – 170 випадків;
Кіровоградська область – 25 випадків;
Луганська область – 56 випадків;
Львівська область – 214 випадків;
Миколаївська область – 139 випадків;
Одеська область – 75 випадків;
Полтавська область – 112 випадків;
Рівненська область – 138 випадків;
Сумська область – 32 випадки;
Тернопільська область – 53 випадки;
Харківська область – 153 випадки;
Херсонська область – 22 випадки;
Хмельницька область – 118 випадків;
Черкаська область – 106 випадків;
Чернівецька область – 39 випадків;
Чернігівська область – 57 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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