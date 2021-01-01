Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу

За добу 24 травня 2021 року в Україні зафіксували 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – у 8129 дітей та 76 у медпрацівників.Також за минулу добу:госпіталізували – 854 осіб;летальних випадків – 249;одужало – 17 504 осіб.За добу протестували:методом ПЛР – 23 440 осіб,методом ІФА – 12 650 осіб,експрес-тестами – 16 189 особа.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 186 463 особи;одужало – 1 975 064 особи;летальних випадків – 49 685;провели ПЛР-тестувань – 10 045 897.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 402 випадки;Вінницька область – 47 випадків;Волинська область – 92 випадки;Дніпропетровська область – 168 випадків;Донецька область – 75 випадків;Житомирська область – 33 випадки;Закарпатська область – 38 випадків;Запорізька область – 206 випадків;Івано-Франківська область – 38 випадків;Київська область – 170 випадків;Кіровоградська область – 25 випадків;Луганська область – 56 випадків;Львівська область – 214 випадків;Миколаївська область – 139 випадків;Одеська область – 75 випадків;Полтавська область – 112 випадків;Рівненська область – 138 випадків;Сумська область – 32 випадки;Тернопільська область – 53 випадки;Харківська область – 153 випадки;Херсонська область – 22 випадки;Хмельницька область – 118 випадків;Черкаська область – 106 випадків;Чернівецька область – 39 випадків;Чернігівська область – 57 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.