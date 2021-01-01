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Курс валют у Луцьку на 25 травня

Курс валют у Луцьку на 25 травня
Курс долара у Луцьку станом на 25 травня 2021 року такий: купівля – 27.315, а продаж – 27.556.

Євро при купівлі становить – 33.178, продажу – 33.631.

Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.381.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.050, продаж – 7.519.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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