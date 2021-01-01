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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу

Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
За останню добу на Волині зареєстрували 92 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2).

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Одужали за добу – 131 особа, летальних випадків – 6.

За весь час пандемії в області зареєстрували 60 832 підтверджених випадки COVID-19, з них - 3 161 у дітей та 3 562 у медичних працівників. Одужали 55 877 осіб, з них 2 727 дітей та 3 255 медичних працівники. 1 134 випадки хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків.

Кількість активних хворих – 3 821.

За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів Луцького, Ковельського, Ратнівського, Володимир-Волинського та Камінь-Каширського районів (захворіли 2 учні та 5 педагогів). Продовжують хворіти 57 учнів та 76 працівників закладів освіти.

Розподіл випадків:

Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу


За період епідемічного спостереження зареєстрували 68 093 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 96 повідомлень про підозру на COVID-19.

Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 238 345 осіб. За минулу добу обстежили – 438 осіб, в тому числі в тому числі приватними лабораторіями – 39.

Методом ІФА на COVID-19 обстежили 164 702 особи. За минулу добу обстежили — 319 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 312 та приватними лабораторіями – 3.

Проти COVID-19 за добу 24 травня 2021 року провели 295 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області проти COVID-19 одну дозу вакцини отримали – 24699 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 828 осіб.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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