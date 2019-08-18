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Найгірша в області: тендер на ремонт волинської дороги досі не відбувся

Найгірша в області: тендер на ремонт волинської дороги досі не відбувся
Тендер на ремонт дороги територіального значення Т 1802, яка пролягає територією Маневицького, Рожищенського, Луцького та Горохівського районів, досі не провели.

Про це розповіла Суспільному речниця Служби автодоріг Волині Оксани Михальчук.

Востаннє дорогу між селами Оленівка та Сокіл Луцького району ремонтували в 1979 році. Зі слів керівника обласної Служби автодоріг Анатолій Посполітака, ця ділянка дороги – найгірша в області.

Як розповів староста Рожищенської міської ради Олександр Сасовський, громада днями попросила у дорожників грейдер, аби розгорнути хоча б два кілометри цієї дороги. До цього місцеві самі засипали ями на дорозі.

"Після грейдера на деякий період вона покращиться, а далі піде дощ і знову воно буде на тому самому місці. Сьогодні до мене дзвонила перевізник, який курсує Луцьк-Корсині. Вони відмовляються їздити, бо ями і людям зле, і перевізникам", – розповідає староста.

Суспільне вже розповідало про "найгіршу дорогу" області. На початку року дорожники готували документи для повторного проведення тендеру, бо попередній – скасували. Ремонт автошляху вартуватиме 290 мільйонів гривень.

Зі слів місцевої жительки Марії Грудецької, стан дороги щодня погіршують ваговози, які їздять на кар'єр за піском.

Зі слів речниці Служби автодоріг Волині Оксани Михальчук, дорожники готують проєкт на ремонт 20-ти кілометрів автошляху з підсиленою подушкою. Коментувати ситуацію на камеру дорожники нині відмовились.

Як водії та подорожні реагують на проблемну дорогу, дивіться у відео.


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Теги: Волинь, ремонт дороги, тендер
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