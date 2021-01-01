На Волині помер ексдиректор професійно-технічного училища

Пішов у засвіти колишній директор Нововолинського ПТУ №11 та викладач Нововолинського центру професійно-технічної освітиСумна звістку повідомили на сторінці ДНЗ "Нововолинський ЦПТО" у фейсбуці.Понад 35 років він працював на педагогічній ниві: майже 14 із них очолював ПТУ №11, викладав математику."Мудрим, добрим, щирим, надійним і людяним- таким він залишиться у пам'яті тих людей, хто його знав, з ким він працював і кого навчав. Сумуємо і розділяємо невимовний біль втрати з рідними та близькими. Царство Небесне хай буде його спочилій душі і світла пам'ять у наших серцях", - йдеться у повідомленні.висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам померлого.