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На Волині помер ексдиректор професійно-технічного училища

На Волині помер ексдиректор професійно-технічного училища
Пішов у засвіти колишній директор Нововолинського ПТУ №11 та викладач Нововолинського центру професійно-технічної освіти Юрій Стецюк.

Сумна звістку повідомили на сторінці ДНЗ "Нововолинський ЦПТО" у фейсбуці.

Понад 35 років він працював на педагогічній ниві: майже 14 із них очолював ПТУ №11, викладав математику.

"Мудрим, добрим, щирим, надійним і людяним- таким він залишиться у пам'яті тих людей, хто його знав, з ким він працював і кого навчав. Сумуємо і розділяємо невимовний біль втрати з рідними та близькими. Царство Небесне хай буде його спочилій душі і світла пам'ять у наших серцях", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам померлого.



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Теги: Нововолинськ, смерть, ексдиректор, викладач
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