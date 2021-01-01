На Волині помер ексдиректор професійно-технічного училища
Сьогодні, 09:46
Пішов у засвіти колишній директор Нововолинського ПТУ №11 та викладач Нововолинського центру професійно-технічної освіти Юрій Стецюк.
Сумна звістку повідомили на сторінці ДНЗ "Нововолинський ЦПТО" у фейсбуці.
Понад 35 років він працював на педагогічній ниві: майже 14 із них очолював ПТУ №11, викладав математику.
"Мудрим, добрим, щирим, надійним і людяним- таким він залишиться у пам'яті тих людей, хто його знав, з ким він працював і кого навчав. Сумуємо і розділяємо невимовний біль втрати з рідними та близькими. Царство Небесне хай буде його спочилій душі і світла пам'ять у наших серцях", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам померлого.
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Сумна звістку повідомили на сторінці ДНЗ "Нововолинський ЦПТО" у фейсбуці.
Понад 35 років він працював на педагогічній ниві: майже 14 із них очолював ПТУ №11, викладав математику.
"Мудрим, добрим, щирим, надійним і людяним- таким він залишиться у пам'яті тих людей, хто його знав, з ким він працював і кого навчав. Сумуємо і розділяємо невимовний біль втрати з рідними та близькими. Царство Небесне хай буде його спочилій душі і світла пам'ять у наших серцях", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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