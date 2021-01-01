Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю
Сьогодні, 10:15
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю від 00:00 26 травня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Українським авіакомпаніям та літакам забороняють виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або до Білорусі у митних пунктах аеропортів.
Глава Кабміну під час позачергового засідання 25 травня доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього усі необхідні заходи.
"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого Уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - наголосив глава Кабміну.
Нагадаємо, літак рейсом Афіни-Вільнюс майже залишив повітряний простір Білорусі, але раптом розвернувся і замість Вільнюса полетів до Мінська. З'ясувалося, що на борту був Роман Протасевич – білоруський опозиційний журналіст, колишній головред телеграм-каналу NEXTA. Пів року тому в країні його оголосили у міжнародний розшук, бо звинувачують в екстремізмі та тероризмі.
Напередодні, 24 травня, у Брюсселі закликали авіакомпанії не літати до Білорусі, а також пообіцяли додаткові економічні санкції проти режиму Лукашенка через затримання Протасевича. Рішення ЄС схвально оцінили і в Сполучених Штатах. Американський президент Джо Байден дав наказ своїй адміністрації також розробити механізм притягнення причетних до відповідальності.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Українським авіакомпаніям та літакам забороняють виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або до Білорусі у митних пунктах аеропортів.
Глава Кабміну під час позачергового засідання 25 травня доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього усі необхідні заходи.
"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого Уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - наголосив глава Кабміну.
Нагадаємо, літак рейсом Афіни-Вільнюс майже залишив повітряний простір Білорусі, але раптом розвернувся і замість Вільнюса полетів до Мінська. З'ясувалося, що на борту був Роман Протасевич – білоруський опозиційний журналіст, колишній головред телеграм-каналу NEXTA. Пів року тому в країні його оголосили у міжнародний розшук, бо звинувачують в екстремізмі та тероризмі.
Напередодні, 24 травня, у Брюсселі закликали авіакомпанії не літати до Білорусі, а також пообіцяли додаткові економічні санкції проти режиму Лукашенка через затримання Протасевича. Рішення ЄС схвально оцінили і в Сполучених Штатах. Американський президент Джо Байден дав наказ своїй адміністрації також розробити механізм притягнення причетних до відповідальності.
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