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На Волині чоловік під час затримання погрожував підірвати гранатою себе та поліцейських

На Волині чоловік під час затримання погрожував підірвати гранатою себе та поліцейських
У Камінь-Каширському районі на крадіжці затримали зловмисника, причетного до скоєння низки інших правопорушень. Чоловік переховувався від органів суду та перебував у розшуку.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Зловмисника спіймали на гарячому - під час вчинення крадіжки у селі Зарудчі Камінь-Каширського району 21 травня. Спочатку правопорушник через дерев’яне вікно проник до будинку, що перебуває у власності місцевої мешканки, та виніс звідти бензотример. Далі ж вирушив до гаража, де його й спіймали поліцейські. Під час затримання зловмисник погрожував підірвати гранатою себе та співробітників правоохоронних органів. На щастя, боєприпасів при собі він не мав.

До слова, 37-річний правопорушник певний час перебував у полі зору правоохоронців. Він обґрунтовано підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень, які вже перебувають на розгляді суду.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 15 (Замах) ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінально кодексу України та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Зловмиснику обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою. Слідство триває.



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Теги: затримання, Камінь-Каширсський район, поліція
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