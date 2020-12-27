Пішла з лікарні і зникла: на Волині розшукують 36-річну жінку
Сьогодні, 10:29
Співробітники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують громадянку Назаренко Марію Володимирівну, 31 липня 1984 року народження, жительку села Озеряни.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Жінка 20 травня самостійно залишила лікувальний заклад та дотепер її місцезнаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 170-175 см., волосся чорне.
Була одягнена: у фіолетову футболку, штани чорного кольору, светр та чорна сумка.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваної, та просять зателефонувати за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 066-540-36-92, 050-232-82-42,066-923-85-59 або 102.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Жінка 20 травня самостійно залишила лікувальний заклад та дотепер її місцезнаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 170-175 см., волосся чорне.
Була одягнена: у фіолетову футболку, штани чорного кольору, светр та чорна сумка.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваної, та просять зателефонувати за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 066-540-36-92, 050-232-82-42,066-923-85-59 або 102.
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