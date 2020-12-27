Пішла з лікарні і зникла: на Волині розшукують 36-річну жінку

Назаренко Марію Володимирівну, 31 липня 1984 року народження, жительку села Озеряни.



Про це



Жінка 20 травня самостійно залишила лікувальний заклад та дотепер її місцезнаходження невідоме.



Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 170-175 см., волосся чорне.



Була одягнена: у фіолетову футболку, штани чорного кольору, светр та чорна сумка.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваної, та просять зателефонувати за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 066-540-36-92, 050-232-82-42,066-923-85-59 або 102.

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