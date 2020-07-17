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На Волині затримали трактор з незаконною деревиною

На Волині затримали трактор з незаконною деревиною
На Ратнівщині лісова охорона затримала трактор з деревиною невідомого походження.

Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Трактор з причепом працівники державної лісової охорони ДП «СЛАП «Ратнеагроліс» спільно з ДП «Ратнівське ЛМГ» зупинили в лісовому масиві Велимчанської територіальної громади. Навантажена деревина була без відповідного маркування.

На вимогу працівників ДЛО чоловік не надав жодних документів, які б підтвердили законність походження лісопродукції. На місце події викликали працівників поліції. Деревину вилучили. Нині з’ясовують обставини подій, тривають слідчі дії.

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Теги: деревина, трактор, Волинь
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