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На Волині горіли магазин та будинок

На Волині горіли магазин та будинок
Минулої доби на Волині рятувальники ліквідували дві пожежі, що трапилися на території області.

Про це повідомляє ДСНС в області.

О 04:24 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в металевому магазині у селі Башлики Цуманської громади. Ліквідували загорання рятувальники 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці Головного управління ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони смт Цумань. Причину пожежі встановлюють.

Ще одне повідомлення про пожежу у житловому секторі надійшло о 07:43 – горів цегляний житловий будинок у селі Залізниця Любешівської громади. О 08:11 силами рятувальників 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів Головного управління ДСНС України у Волинській області та працівників місцевої пожежної охорони с. Залізниця горіння локалізували, о 08:44 – ліквідували. Вогонь пошкодив покрівлю й перекриття. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежі, магазин, будинок, рятувальники
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