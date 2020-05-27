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На Ківерцівщині учениці через вікно проникли до школи та викрали ноутбук

На Ківерцівщині учениці через вікно проникли до школи та викрали ноутбук
На Ківерцівщині поліцейські розкрили крадіжку зі школи. Двоє учениць викрали із закладу освіти ноутбук.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло учора, 24 травня. Зловмисники через вікно проникли до школи та викрали з кабінету директора ноутбук НР, вартістю понад 10 тис. грн.

Співробітники ківерцівської поліції оперативно встановили, що кримінальне провадження скоїли двоє учениць цієї школи.

Викрадений ноутбук правоохоронці вилучили за місцем їхнього проживання.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням. Триває перевірка.

Фото - ілюстративне

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Теги: Ківерцівщина, школа, крадіжка
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