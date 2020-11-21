На «Ягодині» росіянин пропонував хабар прикордонникам, аби потрапити в Україну

Учора, 24 травня, під час в’їзду на територію України 26-річний водій автомобіля BMW надав прикордонникам 100 євро хабаря.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.У іноземця був відсутній ПЛР-тест на COVID-19. Правопорушник – громадянин Російської Федерації. Інцидент трапився на митному автомобільному пункті пропуску "Ягодин", що на Любомльщині.На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Факт надання неправомірної вигоди правоохоронцям належним чином задокументували. Гроші вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років. Триває слідство.