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На «Ягодині» росіянин пропонував хабар прикордонникам, аби потрапити в Україну

На «Ягодині» росіянин пропонував хабар прикордонникам, аби потрапити в Україну
Учора, 24 травня, під час в’їзду на територію України 26-річний водій автомобіля BMW надав прикордонникам 100 євро хабаря.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

У іноземця був відсутній ПЛР-тест на COVID-19. Правопорушник – громадянин Російської Федерації. Інцидент трапився на митному автомобільному пункті пропуску "Ягодин", що на Любомльщині.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Факт надання неправомірної вигоди правоохоронцям належним чином задокументували. Гроші вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років. Триває слідство.


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Теги: хабар, Ягодин, росіянин, ПЛР-тест
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