Показали, яким буде пам'ятник учасникам Революції Гідності та Героям АТО у місті на Волині

Затвердили проєкт пам’ятника учасникам Революції Гідності та Героям АТО, який встановлять у Нововолинську.Про це йдеться на сайті мерії.Нещодавно завершився термін подання заявок на участь у відкритому архітектурному конкурсі на кращу пропозицію пам’ятника учасникам Революції Гідності та Героям АТО у Нововолинську. Заявки подали шість кандидатів. На першому етапі конкурсу, 14 травня, члени журі, спільно з головою ГО «Незламні нововолинці», дружинами, батьками загиблих відібрали два проєкти, які виконані з дотриманням норм та вимог положення про конкурс.24 травня, обговоривши два проєкти, журі одноголосно прийняло рішення про визначення переможцем у відкритому архітектурному конкурсі на кращу пропозицію пам’ятника учасникам Революції Гідності та Героям АТО проєкт під кодовим номером 360718.У пояснювальній записці автор проєкту описав задум, смислове і просторове рішення із врахуванням зелених насаджень, концепцію, матеріали з яких буде виготовлений монумент.До обговорення долучився міський голова. Він розповів, що для будівництва пам’ятника з державного бюджету додатково залучать 500 тисяч гривень субвенції.– Ми готові дослухатися до думки громадськості та врахувати її побажання під час доопрацювання деталей з автором проєкту, – наголосив міський голова.Борис Карпус повідомив, що на часі – виготовлення проєктно-кошторисної документації та оголошення конкурсу на виконання будівельних робіт.