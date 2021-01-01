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Показали, яким буде пам'ятник учасникам Революції Гідності та Героям АТО у місті на Волині

Показали, яким буде пам'ятник учасникам Революції Гідності та Героям АТО у місті на Волині
Затвердили проєкт пам’ятника учасникам Революції Гідності та Героям АТО, який встановлять у Нововолинську.

Про це йдеться на сайті мерії.

Нещодавно завершився термін подання заявок на участь у відкритому архітектурному конкурсі на кращу пропозицію пам’ятника учасникам Революції Гідності та Героям АТО у Нововолинську. Заявки подали шість кандидатів. На першому етапі конкурсу, 14 травня, члени журі, спільно з головою ГО «Незламні нововолинці» Володимиром Демчуком, дружинами, батьками загиблих відібрали два проєкти, які виконані з дотриманням норм та вимог положення про конкурс.

24 травня, обговоривши два проєкти, журі одноголосно прийняло рішення про визначення переможцем у відкритому архітектурному конкурсі на кращу пропозицію пам’ятника учасникам Революції Гідності та Героям АТО проєкт під кодовим номером 360718.

У пояснювальній записці автор проєкту описав задум, смислове і просторове рішення із врахуванням зелених насаджень, концепцію, матеріали з яких буде виготовлений монумент.

До обговорення долучився міський голова Борис Карпус. Він розповів, що для будівництва пам’ятника з державного бюджету додатково залучать 500 тисяч гривень субвенції.

– Ми готові дослухатися до думки громадськості та врахувати її побажання під час доопрацювання деталей з автором проєкту, – наголосив міський голова.

Борис Карпус повідомив, що на часі – виготовлення проєктно-кошторисної документації та оголошення конкурсу на виконання будівельних робіт.
Показали, яким буде пам'ятник учасникам Революції Гідності та Героям АТО у місті на Волині
Показали, яким буде пам'ятник учасникам Революції Гідності та Героям АТО у місті на Волині
Показали, яким буде пам'ятник учасникам Революції Гідності та Героям АТО у місті на Волині
Показали, яким буде пам'ятник учасникам Революції Гідності та Героям АТО у місті на Волині
Показали, яким буде пам'ятник учасникам Революції Гідності та Героям АТО у місті на Волині

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Теги: пам'ятник учасникам Революції Гідності та Гер, Нововолинськ
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