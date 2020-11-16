У Луцьку сьогодні відбудеться матч між «Волинню» та «Вересом»

Вперше за майже 25 років до Луцька повернеться дербі «Волині» та «Вереса».Про це йдеться на офіційному сайті ФК «Волинь».«Вересу» залишається один маленький крок до того, аби забезпечити собі путівку в УПЛ: командаматчем проти «Волині» восени почала вражаючу серію з 11 перемог, після яких рівняни вирвалися на лідерську позицію Першої ліги з величезним відривом від переслідувачів – і навіть поразка від «Металіста 1925» (1:4) та нічия з «Альянсом» (3:3) не мають багато шансів похитнути становище «чорно-червоних».Атакувальне тріота, тримає дуже високу планку (33 голи на трьох в чемпіонаті та Кубку цього сезону).«Волинь», натомість, майже втратила шанси на потрапляння до чільної трійки – після поразки від «Оболоні» (1:2) підопічніможуть сподіватися лише на якийсь фактично нереальний збіг багатьох обставин. Утім, матч проти принципового суперника – «Вереса» – не потребуватиме для футболістів якоїсь додаткової мотивації. А на бомбардирські подвиги суперників достойно відповідає, який у Києві забив свій десятий гол сезону за «Хрестоносців».У пресслужбі ФК «Волинь» нагадують, що перепустки на матч можна придбати тільки онлайн. Вхід на територію стадіону відбуватиметься уже за півтори години до гри виключно через центральні ворота «Авангарду» з боку проспекту Василя Мойсея. Обов’язковими умовами відвідування матчу є температурний скринінг при вході на стадіон, використання засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів), а також дотримання санітарної дистанції при вході на стадіон.Отож, матч відбудеться сьогодні, 25 травня о 19:00 на стадіоні «Авангард» (Луцьк).