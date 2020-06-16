Українці у польських тюрмах: скільки їх та за які злочини потрапили





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Загалом у польських тюрмах та закладах тимчасового арешту перебуває 1350 іноземців: 1285 чоловіків та 65 жінок. Це дані станом на 14 травня 2021 року. Іноземці складають 1,9% від загальної кількості ув'язнених у Польщі (71,1 тис осіб). Найбільша група серед ув'язнених іноземців - це українці (541 особа). На другому місці - грузини (111 осіб), а на третьому - білоруси (76 осіб).



Найчастіше іноземці в Польщі потрапляють до тюрем та слідчих ізоляторів через злочини проти безпеки в громадському транспорті (10,51%), за порушення громадського порядку (9,92%), вбивства (9,84%), крадіжки зі зломом (8,87%).



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У слідчих ізоляторах та тюрмах у Польщі перебуває понад 1,3 тисячі іноземців. 40% з них - це громадяни України.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на paradyzja.com, найбільшу групу ув'язнених іноземців у Польщі становлять громадяни України - 40%. Кожен 12-й - це громадянин Грузії, а кожен 20 - громадянин Білорусі.Загалом у польських тюрмах та закладах тимчасового арешту перебуває 1350 іноземців: 1285 чоловіків та 65 жінок. Це дані станом на 14 травня 2021 року. Іноземці складають 1,9% від загальної кількості ув'язнених у Польщі (71,1 тис осіб). Найбільша група серед ув'язнених іноземців - це українці (541 особа). На другому місці - грузини (111 осіб), а на третьому - білоруси (76 осіб).Найчастіше іноземці в Польщі потрапляють до тюрем та слідчих ізоляторів через злочини проти безпеки в громадському транспорті (10,51%), за порушення громадського порядку (9,92%), вбивства (9,84%), крадіжки зі зломом (8,87%).

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