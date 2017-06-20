У луцькому парку зупиняють роботу деяких атракціонів
Сьогодні, 12:45
У луцькому парку зупинять роботу атракціонів, які належать до розряду «30+» і при цьому під час роботи піднімають людей на висоту.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав юрист колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» Павло Цапюк.
Зорема він написав, що керівництво парку прийняло рішення не просто полагодити "Колесо огляду", а зупинити експлуатацію ще двох старих комунальних атракціонів: "Орбіти" та "Сюрпризу".
"Лише після повної повторної детальної експертизи кожного гвинтика цих качель, після повторної перевірки великою вагою і після повторного висновку експертизи про їхню безпечність, ми приймемось за поліпшення їхнього естетичного вигляду і пустимо в експлуатацію", - йдеться у дописі.
Павло Цапюк запевняє, що наразі ж і далі працюватимуть такі атракціони як:
- автодром
- вальс
- веселі гірки
- доросла ланцюгова та дитячі фігурна та ланцюгові каруселі.
Нагадаємо, що колесо огляду зупинилося 23 травня, коли там перебувало 6 дітей та шестеро дорослих. Людей допомогли зняти рятувальники. Згодом стало відомо, що "чортове колесо" зупинилося через вихід з ладу деталі двигуна, так званої муфти між двигуном і редуктором.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав юрист колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» Павло Цапюк.
Зорема він написав, що керівництво парку прийняло рішення не просто полагодити "Колесо огляду", а зупинити експлуатацію ще двох старих комунальних атракціонів: "Орбіти" та "Сюрпризу".
"Лише після повної повторної детальної експертизи кожного гвинтика цих качель, після повторної перевірки великою вагою і після повторного висновку експертизи про їхню безпечність, ми приймемось за поліпшення їхнього естетичного вигляду і пустимо в експлуатацію", - йдеться у дописі.
Павло Цапюк запевняє, що наразі ж і далі працюватимуть такі атракціони як:
- автодром
- вальс
- веселі гірки
- доросла ланцюгова та дитячі фігурна та ланцюгові каруселі.
Нагадаємо, що колесо огляду зупинилося 23 травня, коли там перебувало 6 дітей та шестеро дорослих. Людей допомогли зняти рятувальники. Згодом стало відомо, що "чортове колесо" зупинилося через вихід з ладу деталі двигуна, так званої муфти між двигуном і редуктором.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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