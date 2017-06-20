вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому парку зупиняють роботу деяких атракціонів

У луцькому парку зупиняють роботу деяких атракціонів
У луцькому парку зупинять роботу атракціонів, які належать до розряду «30+» і при цьому під час роботи піднімають людей на висоту.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав юрист колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» Павло Цапюк.

Зорема він написав, що керівництво парку прийняло рішення не просто полагодити "Колесо огляду", а зупинити експлуатацію ще двох старих комунальних атракціонів: "Орбіти" та "Сюрпризу".

"Лише після повної повторної детальної експертизи кожного гвинтика цих качель, після повторної перевірки великою вагою і після повторного висновку експертизи про їхню безпечність, ми приймемось за поліпшення їхнього естетичного вигляду і пустимо в експлуатацію", - йдеться у дописі.

Павло Цапюк запевняє, що наразі ж і далі працюватимуть такі атракціони як:

- автодром
- вальс
- веселі гірки
- доросла ланцюгова та дитячі фігурна та ланцюгові каруселі.

Нагадаємо, що колесо огляду зупинилося 23 травня, коли там перебувало 6 дітей та шестеро дорослих. Людей допомогли зняти рятувальники. Згодом стало відомо, що "чортове колесо" зупинилося через вихід з ладу деталі двигуна, так званої муфти між двигуном і редуктором.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парк, Луцьк, атркціони, зупинка, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькій лікарні врятували хворого на коронавірус чоловіка, який понад 20 днів не міг самостійно дихати
Сьогодні, 12:55
Дідусь з Луцька, якого розшукували рідні, помер
Сьогодні, 12:49
У луцькому парку зупиняють роботу деяких атракціонів
Сьогодні, 12:45
Українці у польських тюрмах: скільки їх та за які злочини потрапили
Сьогодні, 12:32
У Луцьку сьогодні відбудеться матч між «Волинню» та «Вересом»
Сьогодні, 12:23
Схожі новини
Не справи, а спазми, - Моклиця про реформи у парку Не справи, а спазми, - Моклиця про реформи у парку
20 червень, 2017, 11:24
Рятувальники зняли з «чортового колеса» у Луцьку 6 дітей і 6 дорослих Рятувальники зняли з «чортового колеса» у Луцьку 6 дітей і 6 дорослих
23 травень, 17:52
Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
21 травень, 14:00
Біля входу в центральний парк Луцька встановлюють світлофор Біля входу в центральний парк Луцька встановлюють світлофор
18 травень, 13:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Танцювальний флешмоб від медиків волинської екстренки.ВІДЕО
24 травень, 03:33
 1
Синоптики розповіли, як довго Україну заливатиме дощами
Сьогодні, 13:52
 0
Одного з травмованих на очисних спорудах комунальників перевели у волинську обласну лікарню
Сьогодні, 13:42
 0
У Луцьку зловили п'яного водія, що перетнув подвійну суцільну лінію
Сьогодні, 13:25
 0
Дрон прикордонників виявив на Волині човен з контрабандою. ВІДЕО
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8