У луцькому парку зупиняють роботу деяких атракціонів





Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав юрист колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» Павло Цапюк.



Зорема він написав, що керівництво парку прийняло рішення не просто полагодити "Колесо огляду", а зупинити експлуатацію ще двох старих комунальних атракціонів: "Орбіти" та "Сюрпризу".



"Лише після повної повторної детальної експертизи кожного гвинтика цих качель, після повторної перевірки великою вагою і після повторного висновку експертизи про їхню безпечність, ми приймемось за поліпшення їхнього естетичного вигляду і пустимо в експлуатацію", - йдеться у дописі.



Павло Цапюк запевняє, що наразі ж і далі працюватимуть такі атракціони як:



- автодром

- вальс

- веселі гірки

- доросла ланцюгова та дитячі фігурна та ланцюгові каруселі.



Нагадаємо, що колесо огляду

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому парку зупинять роботу атракціонів, які належать до розряду «30+» і при цьому під час роботи піднімають людей на висоту.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав юрист колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки»Зорема він написав, що керівництво парку прийняло рішення не просто полагодити "Колесо огляду", а зупинити експлуатацію ще двох старих комунальних атракціонів: "Орбіти" та "Сюрпризу"."Лише після повної повторної детальної експертизи кожного гвинтика цих качель, після повторної перевірки великою вагою і після повторного висновку експертизи про їхню безпечність, ми приймемось за поліпшення їхнього естетичного вигляду і пустимо в експлуатацію", - йдеться у дописі.Павло Цапюк запевняє, що наразі ж і далі працюватимуть такі атракціони як:- автодром- вальс- веселі гірки- доросла ланцюгова та дитячі фігурна та ланцюгові каруселі.Нагадаємо, що колесо огляду зупинилося 23 травня, коли там перебувало 6 дітей та шестеро дорослих . Людей допомогли зняти рятувальники. Згодом стало відомо, що "чортове колесо" зупинилося через вихід з ладу деталі двигуна , так званої муфти між двигуном і редуктором.

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