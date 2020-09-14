На волинській митниці в авто знайшли незадеклароване медобладнання на понад мільйон гривень





Про це інформує пресслужба Волинської митниці.



Так, прямуючи в напрямку «в’їзд в Україну» по смузі руху «зелений коридор» заїхав Ford Transit під керуванням громадянина України.



В результаті повного митного огляду зазначеного автомобіля, в багажному відділенні, виявили незадеклароване медичне обладнання, загальною вартістю 1 049,9 тисяч гривень.



Таким чином водій порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України. Відтак, товар вартістю понад мільйон гривень вилучили до рішення суду.

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