Дрон прикордонників виявив на Волині човен з контрабандою. ВІДЕО

Прикордонники Луцького загону в результаті спільних заходів зі співробітниками Прикордонної варти Республіки Польща запобігли незаконному переправленню через кордон тютюнових виробів.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Інформацію про можливу протиправну діяльність військовослужбовці відділу «Рівне» отримали від оперативників прикордонного загону. У ході пошукових заходів прикордонний наряд затримав на березі Західного Бугу трьох чоловіків - жителів Ковельського району.Зловмисники намагалися переправити тютюнові вироби через річку за допомогою гумового човна. Завадив їхнім планам оператор безпілотного літального апарата, який виявив човен з контрабандним куривом, що дрейфував річкою.Про знахідку, яка потрапила у об’єктив дрона, охоронці кордону негайно поінформували польських колег. Невдовзі вони й дістали з води плавзасіб та пакунки з тютюновими виробами. Усього чоловіки намагалися у такий спосіб перемістити до Польщі 8 тисяч пачок цигарок.Ще півтисячі пачок, які ділки не встигли переправити через річку, прикордонники знайшли на українському березі.Тютюнові вироби встановленим порядком буде передано співробітникам ДФС. А переправникам, за вчинене, доведеться відповідати перед судом, адже стосовно них прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП