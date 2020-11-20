вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дрон прикордонників виявив на Волині човен з контрабандою. ВІДЕО

Дрон прикордонників виявив на Волині човен з контрабандою. ВІДЕО
Прикордонники Луцького загону в результаті спільних заходів зі співробітниками Прикордонної варти Республіки Польща запобігли незаконному переправленню через кордон тютюнових виробів.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Інформацію про можливу протиправну діяльність військовослужбовці відділу «Рівне» отримали від оперативників прикордонного загону. У ході пошукових заходів прикордонний наряд затримав на березі Західного Бугу трьох чоловіків - жителів Ковельського району.

Зловмисники намагалися переправити тютюнові вироби через річку за допомогою гумового човна. Завадив їхнім планам оператор безпілотного літального апарата, який виявив човен з контрабандним куривом, що дрейфував річкою.

Про знахідку, яка потрапила у об’єктив дрона, охоронці кордону негайно поінформували польських колег. Невдовзі вони й дістали з води плавзасіб та пакунки з тютюновими виробами. Усього чоловіки намагалися у такий спосіб перемістити до Польщі 8 тисяч пачок цигарок.

Ще півтисячі пачок, які ділки не встигли переправити через річку, прикордонники знайшли на українському березі.

Тютюнові вироби встановленим порядком буде передано співробітникам ДФС. А переправникам, за вчинене, доведеться відповідати перед судом, адже стосовно них прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прикордонники, безпілотник, Волинь, контрабанда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Одного з травмованих на очисних спорудах комунальників перевели у волинську обласну лікарню
Сьогодні, 13:42
У Луцьку зловили п'яного водія, що перетнув подвійну суцільну лінію
Сьогодні, 13:25
Дрон прикордонників виявив на Волині човен з контрабандою. ВІДЕО
Сьогодні, 13:18
На волинській митниці в авто знайшли незадеклароване медобладнання на понад мільйон гривень
Сьогодні, 13:01
У луцькій лікарні врятували хворого на коронавірус чоловіка, який понад 20 днів не міг самостійно дихати
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти
20 листопад, 2020, 11:15
На Волині прикордонники знайшли у поїзді під шаром тирси контрабандні цигарки, які везли до Польщі. ФОТО, ВІДЕО На Волині прикордонники знайшли у поїзді під шаром тирси контрабандні цигарки, які везли до Польщі. ФОТО, ВІДЕО
11 листопад, 2020, 10:40
У лісі на Волині прикордонники знайшли сховок для переміщення контрабандних цигарок У лісі на Волині прикордонники знайшли сховок для переміщення контрабандних цигарок
06 травень, 2020, 13:30
На «Ягодині» затримали водія з контрабандою на більш ніж 60 тисяч гривень На «Ягодині» затримали водія з контрабандою на більш ніж 60 тисяч гривень
21 квітень, 2020, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Танцювальний флешмоб від медиків волинської екстренки.ВІДЕО
24 травень, 03:33
 1
Синоптики розповіли, як довго Україну заливатиме дощами
Сьогодні, 13:52
 0
Одного з травмованих на очисних спорудах комунальників перевели у волинську обласну лікарню
Сьогодні, 13:42
 0
У Луцьку зловили п'яного водія, що перетнув подвійну суцільну лінію
Сьогодні, 13:25
 0
Дрон прикордонників виявив на Волині човен з контрабандою. ВІДЕО
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8