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Одного з травмованих на очисних спорудах комунальників перевели у волинську обласну лікарню

Одного з травмованих на очисних спорудах комунальників перевели у волинську обласну лікарню
Одного з двох чоловіків, які 18 травня знепритомніли і травмувалися у колодязі на очисних спорудах Нововолинська, перевели для подальшого лікування у Волинську обласну клінічну лікарню.

Як розповіла Суспільному телефоном лікарка-мікрохірург Руслана Назарчук, травмований чоловік втратив зір на одному оці.

"Його загальний стан нормальний, але перспектив щодо зору на оці нема.Там було проникаюче наскрізне поранення з втратою оболонок, провели хірургічну обробку повік", – каже лікарка.

Зі слів директора Нововолинської міської лікарні, стан другого травмованого працівника водоканалу задовільний, його вже виписали з лікарні.

Нагадаємо, 18 травня бригада Нововолинського водоканалу працювали на території місцевих очисних споруд. Один з працівників втратив свідомість та впав до колодязя. Його колега, рятуючи чоловіка, теж впав усередину. Обох доставили в місцеву лікарню та прооперували.

За фактом травмування працівників поліцейські розпочали досудове розслідування і відкрили два кримінальних провадження, розповіла інспекторка Нацполіції області Марина Балдич. Спеціальну комісію для розслідування цього випадку створили в обласному управлінні Держпраці.

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Теги: Нововолинськ, очисні споруди, травмовані
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