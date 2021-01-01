Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 26 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 травня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Суходоли: вул.Польова 3-45,18-54
2. 09:00-17:00
с.Хотячів: школа, сільрада, водонапірна башта с.Хотячів: вул.Карбишева, Мічуруна 3-7,2-8; Озерна, Східна
3. ПЛ-0,4 Л-4, Л-5 ЗТП-293 09:00-17:00 м.Устилуг: митниця, сервісна зона, ТОВ «Авіо» м.Устилуг: митниця
4. КТП-162, обладнання 09:00-17:00 с.Білин ТзОВ Прогрес с.Білин
5. ПЛ-0,4 Л-3 Л-5 ЗТП-176 09:00-17:00 с.Бубнів: котельня школи, дитячий садок с.Бубнів : вул.Центральна, Молодіжна , Прикарпатська 1-13,2-6.
6. ПЛ-0,4 Л-1,
Л-2, Л-3
ЗТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів: школа, зерносклад, церква, клуб. с.Свійчів: вул.Прифермерська 3-7,2-6; Макарова 25-75,32-72; Садова1-7,2-10.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Мишів вул.Жовтнева, 8-го Березня
2. 10:00-17:00
с.Трубки вул.Шевченка
3. ПЛ10кВ Л04-09 від ВН-3 ЗТП-11 до ВН-4 ЗТП-22 10:00-17:00 клуб, ФАП, школа, ФОП Шелест, Бойко с.Старосілля,
смт.Іваничі вул.Зелена, Луцька
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
Будинок культури, Магазин сільського споживчого товартиства с.Великий Обзир вул.Партизанська
2. ПЛ-10кВ Л-01-01 від ЛР-58 09:00 - 18:00 с.Житнівка.Пилорама с.Боровне (Вовк і.І.) с.Житнівка(повністю)
3. ПЛ-10 кВ Л-44-01 від ЛР-32 09:00 - 17:00 с.Залісся, Яловацьк, Клітицьк, Лука с.Залісся, Клітицьк, Яловацьк, Лука
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
Ківерцівське міське споживче товариство
МДКП "Ківерціводоканал"
ПП "Лагода"
Св.Миколаївська громада УПЦ м.Ківерці
ВОМ -Р ВПВОО УТ МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК м.Ківерці
вул.Воровського,буд.72-124(парні), вул.Козацька,буд.15-31(непарні),буд.32-42(парні),
пров.Л.Чайкіної, вул.Л.Чайкіної
вул.Смолярня, Прилісна, вул.40річчя Перемоги, вул.Володимирська, вул.Тиверців (Ст.Бойка),буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а
2. ПЛ-10кВ 96-03 8:30-17:00 ФОП Панасюк Сергій Миколайович
ФОП Мазнюк Василь Калинович
СГВК ім. Шевченка
ПАТ "Укртелеком"
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
ФОП Переходько Сергій Федорович
Відділ освіти Цуманська селишна рада
ФОП Войтович Наталія Андріївна с.Липне-частково
вул.Садова, вул.Радянська,
вул.Прилужна, вул. Польова,
вул.Гвардійська
3. ПЛ-10кВ 40-03 8:30-17:00 Олицьке споживче товариство
громада ЄХБ Олика
ФОП Романов Михайло Сергійов
Ткаченко Інна Анатоліївна
Едем
ФОП Петровчук Валентина Миронівна
ПП "Агрозапчастини"
СГВК `Мрія`
ФГ "БОМІС"
Відділ освіти Ківерцівської РДА смт. Олика
вул. Шевченка, -частково
вул. Винниченка, буд. 1-13,19,21,23,25
вул. Валова вул. Грушевського вул. Руденка, Відділ освіти Ківерцівської РДА
с. Дідичі
вул. Молодіжна, вул. Робітнича вул. Козацька, буд. 39,41,43,45,47,49,50
вул. Молодіжна вул. Ковпака вул. Ранкова вул. Незалежності, буд. 50,52,54,56,58-71,73,75,77 вул. 45 років Перемоги, буд. (непарні 9-35)
смт. Олика
вул. Шкільна,
вул. П.Мирного, буд. 1-18 вул. Садова, буд. 2-15 вул. Братковського, буд. 3-14
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-193 8:30-17:00 с. Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФО Омелянюк П.М
ФОП Савін В.В
ФОП Лаврись П.П
ФОП Лічковський І.І
ФОП Бутинський А.О
Релігійна громада євангельських -християн
Баптистів
ТзОВ Підприємство роздрібної торгівлі №22
ФОП Савін В.В
Обслуговуючий кооператив "Брестський -
Пасаж"
ФОП Бордеану Л.П
ФОП Кіндер М.І
ФОП Майданський І.О
ФО Поліщук О.І
ТзОВ кафе "Картопляна"
ФО Прокопчук А.П
ФОП Тагієв О.К
ФОП Поліщук П.В
ФОП Ковальчук Г.В
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Хліб"
Товариство з додатковою відповідальністю "Сортнасіннєовоч"
ПАТ "Київстар"
ФОП Шевчук З.В
ФОП Нагорник С.Р
ФОП Царик М.Г
ФОП Ігнатьєв О.О
Ф.о.Бізякіна Л.М
ФОП Хлуд В.Л
ФОП Федчишина Р.А
Мале приватне підприємство "Нептун"
ФОП Йовик О.О
ФОП Ляльков В.П
ФОП Байчук А.В
ФОП Кавас С.С
ФОП Крук Г.І
ФОП Люшко О.В
ФОП Йондак Т.І
ФОП Місюра О.В
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської сміської ради
ФО Хуршудян С.Г
ФОП Лисенко Н.І
ФОП Дудар Л.П
ФОП Федорук Т.В
ФОП Данилюк В.Д
Споживче товариство "Ковельський ринок"
ФОП Бірук Г.Я
ФО Швець І.М
ТзОВ «Сальве» м.Ковель, вул..Брестська; вул..Курбаса; вул..Левицького
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-118
9:00-17:00
ФОП Воробей .П
Голобська селищна рада
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк
смт.Голоби
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-254 9:00-17:00 Дубівська сільська рада
ФО Ніколюк І.ВІ
Свято - Успенська Громада Укр. Православн. Церкви
Ковельське МТМО
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
с.Городище
4. ПЛ-10кВ Л. 16-02
(ТП-76; ТП-316; ТП-315; ТП-562; ТП-652; ТП-135; ТП-256; ТП-124; ТП-203; ТП-126; ТП-392; ТП-343(А) ТП-125(А) 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Фо Курбан З.А
ФОП Бобрик П.В
ФО Ковган Д.Д
Голобське споживче товариство
Свято-Дмитрівська громада УПЦ с.Битень
Ковельське МТМО
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯ
І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ", Волинська
філія державного підприємства "Центр
сертифікації та експертизи насіння і садивного
матеріалу"
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ
ТзОВ "ВІРА-1
СТзОВ ім. І.Франка
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
Волинська дирекція АТ"Укрпошта"
ФОП Максаков В.А
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ СЕЛА РАДОШИН КОВЕЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Акціонерне товариство"Українська залізниця" Філія "Центр забезпечення виробництва"
З/Д переїзд
Залізниця
ФОП Василюк Я.П
Акціонернетовариство"Українська залізниця" Філія "Центр забезпечення виробництва" м.Ковель
с.Радошин
с.Битень
с.Погиньки
с.Марянівка
Локачинський район
1. 09:00 – 17:00
Водобашня с.Кремеш
с.Кремеш вул.Березівка
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Бойлерна вв№2
Телемайстерня
Ломбард
Магазин
Спортивний Клуб «Білий Мяч» вв№2
Кафе «Круаж» вв№2
Магазин «Лео Кераміка» вв№2
Магазин «Барвінок» вв№2 Конякіна 35а вул.Кравчук 19а вв№2
вул.Конякіна 37 вв№2
вул.Конякіна 37а вв№1
вул.Кравчука 19 вв№2
вул.Конякіна 37а вв№2
Луцький район
1. 09:30-17:00
ФОП Гнатюк Л.О.,
ФОП Федорчук І.М., с.Підгайці вул. Східна, Надстирна, Надрічна, Шкільна
Любомльський та Шацький райони
1. 9 00 -17 00
с.Затишшя
Любешівський район
1. 10:00-16:00
Магазини; Насосна станція; Школа; Садок; ФАП; Поштове відділення; Контора с. р.;
Молитовний будинок; Клуб.
Магазини; Школа; Клуб. с.Цир
с.Лахвичі
2. ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЛР-12 10:00-17:00 Митниця; Магазини; Клуб; Школа; Застава; Мобільні станції; Лісництво ; ФАП ;Поштове відділення; Контора с.р. с.Дольськ
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 с.Бірки (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с.Велика Яблунька
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-2
ЗТП-40 09:00-17:00 стоматолог Героїв УПА 3 Недищук Євген Микитович м.Нововолинськ
Героїв УПА
Зелена 1-15, 2-14
Дружби 31-33
Ратнівський район
1. КТП-246 10:00-13:00 х.Боровеньки
2. КТП-311 13:20-17:00 х.Пристав
3. ПЛ-10кв Л 75-03 9:30-17:00 Школа, дит.садок, Фап, магазин с.Броди
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Доросині, вул.Миру, Молодіжна.
2.9:00-17:00
с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква,млин,зерносклад, бригада,
с.Квітневе, кіоск,шкільна майстерня ,шкільна артсвердловина,клуб,церква,кіоск, школа, пилорама,артсвердловина,свинарник с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД"ФАП
С/Р Мильськ насосна
СВК "Берег" контора
УДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ, вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-19
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазин
ФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині, вул.Жовтнева, Лісова
5.
ПЛ-0,4кВ ТП-36107
9:00-17:00 м.Рожище, Кібернет. адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ, міської ради, дитсадок, магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
6.
ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП,магазин,контора с/р, клуб, гараж, шкільна майстерня, школа с.Літогоща, вул.Новоселів,
7.
ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловина
ПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща, вул.Новоселів,
8.
ПЛ-10кВ Л34-05
9:00-17:00 с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.
с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.
с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.
9.
ПЛ-0,4кВ ТП-36298
9:00-17:00 с.Переспа, вул.Набережна, Спортивна, Учительська
10.
ПЛ-0,4кВ ТП-36440
9:00-17:00 с.Топільно П-ць Вольська Т.К. Магазин с.Топільно, вул.Жовтнева,33-75(непарні)
11.
ПЛ-0,4кВ ТП-36267
9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Озерна, Шкільна, Шевченка
12.
ПЛ-0,4кВ ТП-36508
9:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова, Незалежності.
13. КТП-36200 9:00-17:00 с.Вітоніж зерносклад, корівник, кузня ,ФОП Марчук Ю.С. магазин
14. КТП-36355 9:00-17:00 с.Ясенівка, вул.Новосадів, Поштова, .Медова, Радянська
15. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,
с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю) с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,
с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю)
16. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Студині (повністю) с.Студині (повністю)
17. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
18. ПЛ-10кВ Л 71-02 9:00-17:00 с.Трилісці, с.Линівка, с.Малинівка, с.Мар’янівка
с.Милін, с.Линівка, с.Трилісці(повністю) с.Трилісці, с.Линівка, с.Малинівка,
с.Мар’янівка, с.Милін, с.Линівка,
сТрилісці,(повністю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30 Соминська с/р – клуб, адмінбудинок,ФОП Мисюк , Войчук – магазин, ФАП, ТзОВ «АПК Волинь»- контора с.Сомин
2. 10:00-16:30 ФОП Бурий Н.А.- магазин, СКЗ, ФГ «Вікторія»- ферма, ТКК « У Кашуби» - баня, ФОП Микитюк – ресторан « Турійське подвір”я», ФОП Базярук В.В.- бар-магазин, школа, СКЗ, ФГ «Поліська родина»- адмінприміщення, ферма, КЗС, ФОП Бідзюра Н.Ф.- магазин, СКЗ с.Блаженик, Соловичі, Мокрець
3. ПЛ-10кВ Л-61-01 від ЛР-148 до ЗТП-303 Л-42-02
КТП-16
КТП-15
КТП-132 10:00-16:30 КСС, бригада, «Волиньгаз» - ОПС, церква, школа, ФАП, КСС, ФОП Заброда, «Аміла» - магазин, ТзОВ «ВВ АГРО»- пекарня, СКЗ, ФОП Поприч – магазин с.Кустичі, Дуліби
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Суходоли: вул.Польова 3-45,18-54
2. 09:00-17:00
с.Хотячів: школа, сільрада, водонапірна башта с.Хотячів: вул.Карбишева, Мічуруна 3-7,2-8; Озерна, Східна
3. ПЛ-0,4 Л-4, Л-5 ЗТП-293 09:00-17:00 м.Устилуг: митниця, сервісна зона, ТОВ «Авіо» м.Устилуг: митниця
4. КТП-162, обладнання 09:00-17:00 с.Білин ТзОВ Прогрес с.Білин
5. ПЛ-0,4 Л-3 Л-5 ЗТП-176 09:00-17:00 с.Бубнів: котельня школи, дитячий садок с.Бубнів : вул.Центральна, Молодіжна , Прикарпатська 1-13,2-6.
6. ПЛ-0,4 Л-1,
Л-2, Л-3
ЗТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів: школа, зерносклад, церква, клуб. с.Свійчів: вул.Прифермерська 3-7,2-6; Макарова 25-75,32-72; Садова1-7,2-10.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Мишів вул.Жовтнева, 8-го Березня
2. 10:00-17:00
с.Трубки вул.Шевченка
3. ПЛ10кВ Л04-09 від ВН-3 ЗТП-11 до ВН-4 ЗТП-22 10:00-17:00 клуб, ФАП, школа, ФОП Шелест, Бойко с.Старосілля,
смт.Іваничі вул.Зелена, Луцька
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
Будинок культури, Магазин сільського споживчого товартиства с.Великий Обзир вул.Партизанська
2. ПЛ-10кВ Л-01-01 від ЛР-58 09:00 - 18:00 с.Житнівка.Пилорама с.Боровне (Вовк і.І.) с.Житнівка(повністю)
3. ПЛ-10 кВ Л-44-01 від ЛР-32 09:00 - 17:00 с.Залісся, Яловацьк, Клітицьк, Лука с.Залісся, Клітицьк, Яловацьк, Лука
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
Ківерцівське міське споживче товариство
МДКП "Ківерціводоканал"
ПП "Лагода"
Св.Миколаївська громада УПЦ м.Ківерці
ВОМ -Р ВПВОО УТ МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК м.Ківерці
вул.Воровського,буд.72-124(парні), вул.Козацька,буд.15-31(непарні),буд.32-42(парні),
пров.Л.Чайкіної, вул.Л.Чайкіної
вул.Смолярня, Прилісна, вул.40річчя Перемоги, вул.Володимирська, вул.Тиверців (Ст.Бойка),буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а
2. ПЛ-10кВ 96-03 8:30-17:00 ФОП Панасюк Сергій Миколайович
ФОП Мазнюк Василь Калинович
СГВК ім. Шевченка
ПАТ "Укртелеком"
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
ФОП Переходько Сергій Федорович
Відділ освіти Цуманська селишна рада
ФОП Войтович Наталія Андріївна с.Липне-частково
вул.Садова, вул.Радянська,
вул.Прилужна, вул. Польова,
вул.Гвардійська
3. ПЛ-10кВ 40-03 8:30-17:00 Олицьке споживче товариство
громада ЄХБ Олика
ФОП Романов Михайло Сергійов
Ткаченко Інна Анатоліївна
Едем
ФОП Петровчук Валентина Миронівна
ПП "Агрозапчастини"
СГВК `Мрія`
ФГ "БОМІС"
Відділ освіти Ківерцівської РДА смт. Олика
вул. Шевченка, -частково
вул. Винниченка, буд. 1-13,19,21,23,25
вул. Валова вул. Грушевського вул. Руденка, Відділ освіти Ківерцівської РДА
с. Дідичі
вул. Молодіжна, вул. Робітнича вул. Козацька, буд. 39,41,43,45,47,49,50
вул. Молодіжна вул. Ковпака вул. Ранкова вул. Незалежності, буд. 50,52,54,56,58-71,73,75,77 вул. 45 років Перемоги, буд. (непарні 9-35)
смт. Олика
вул. Шкільна,
вул. П.Мирного, буд. 1-18 вул. Садова, буд. 2-15 вул. Братковського, буд. 3-14
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-193 8:30-17:00 с. Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФО Омелянюк П.М
ФОП Савін В.В
ФОП Лаврись П.П
ФОП Лічковський І.І
ФОП Бутинський А.О
Релігійна громада євангельських -християн
Баптистів
ТзОВ Підприємство роздрібної торгівлі №22
ФОП Савін В.В
Обслуговуючий кооператив "Брестський -
Пасаж"
ФОП Бордеану Л.П
ФОП Кіндер М.І
ФОП Майданський І.О
ФО Поліщук О.І
ТзОВ кафе "Картопляна"
ФО Прокопчук А.П
ФОП Тагієв О.К
ФОП Поліщук П.В
ФОП Ковальчук Г.В
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Хліб"
Товариство з додатковою відповідальністю "Сортнасіннєовоч"
ПАТ "Київстар"
ФОП Шевчук З.В
ФОП Нагорник С.Р
ФОП Царик М.Г
ФОП Ігнатьєв О.О
Ф.о.Бізякіна Л.М
ФОП Хлуд В.Л
ФОП Федчишина Р.А
Мале приватне підприємство "Нептун"
ФОП Йовик О.О
ФОП Ляльков В.П
ФОП Байчук А.В
ФОП Кавас С.С
ФОП Крук Г.І
ФОП Люшко О.В
ФОП Йондак Т.І
ФОП Місюра О.В
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської сміської ради
ФО Хуршудян С.Г
ФОП Лисенко Н.І
ФОП Дудар Л.П
ФОП Федорук Т.В
ФОП Данилюк В.Д
Споживче товариство "Ковельський ринок"
ФОП Бірук Г.Я
ФО Швець І.М
ТзОВ «Сальве» м.Ковель, вул..Брестська; вул..Курбаса; вул..Левицького
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-118
9:00-17:00
ФОП Воробей .П
Голобська селищна рада
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк
смт.Голоби
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-254 9:00-17:00 Дубівська сільська рада
ФО Ніколюк І.ВІ
Свято - Успенська Громада Укр. Православн. Церкви
Ковельське МТМО
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
с.Городище
4. ПЛ-10кВ Л. 16-02
(ТП-76; ТП-316; ТП-315; ТП-562; ТП-652; ТП-135; ТП-256; ТП-124; ТП-203; ТП-126; ТП-392; ТП-343(А) ТП-125(А) 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Фо Курбан З.А
ФОП Бобрик П.В
ФО Ковган Д.Д
Голобське споживче товариство
Свято-Дмитрівська громада УПЦ с.Битень
Ковельське МТМО
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯ
І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ", Волинська
філія державного підприємства "Центр
сертифікації та експертизи насіння і садивного
матеріалу"
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ
ТзОВ "ВІРА-1
СТзОВ ім. І.Франка
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
Волинська дирекція АТ"Укрпошта"
ФОП Максаков В.А
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ СЕЛА РАДОШИН КОВЕЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Акціонерне товариство"Українська залізниця" Філія "Центр забезпечення виробництва"
З/Д переїзд
Залізниця
ФОП Василюк Я.П
Акціонернетовариство"Українська залізниця" Філія "Центр забезпечення виробництва" м.Ковель
с.Радошин
с.Битень
с.Погиньки
с.Марянівка
Локачинський район
1. 09:00 – 17:00
Водобашня с.Кремеш
с.Кремеш вул.Березівка
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Бойлерна вв№2
Телемайстерня
Ломбард
Магазин
Спортивний Клуб «Білий Мяч» вв№2
Кафе «Круаж» вв№2
Магазин «Лео Кераміка» вв№2
Магазин «Барвінок» вв№2 Конякіна 35а вул.Кравчук 19а вв№2
вул.Конякіна 37 вв№2
вул.Конякіна 37а вв№1
вул.Кравчука 19 вв№2
вул.Конякіна 37а вв№2
Луцький район
1. 09:30-17:00
ФОП Гнатюк Л.О.,
ФОП Федорчук І.М., с.Підгайці вул. Східна, Надстирна, Надрічна, Шкільна
Любомльський та Шацький райони
1. 9 00 -17 00
с.Затишшя
Любешівський район
1. 10:00-16:00
Магазини; Насосна станція; Школа; Садок; ФАП; Поштове відділення; Контора с. р.;
Молитовний будинок; Клуб.
Магазини; Школа; Клуб. с.Цир
с.Лахвичі
2. ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЛР-12 10:00-17:00 Митниця; Магазини; Клуб; Школа; Застава; Мобільні станції; Лісництво ; ФАП ;Поштове відділення; Контора с.р. с.Дольськ
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 с.Бірки (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с.Велика Яблунька
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-2
ЗТП-40 09:00-17:00 стоматолог Героїв УПА 3 Недищук Євген Микитович м.Нововолинськ
Героїв УПА
Зелена 1-15, 2-14
Дружби 31-33
Ратнівський район
1. КТП-246 10:00-13:00 х.Боровеньки
2. КТП-311 13:20-17:00 х.Пристав
3. ПЛ-10кв Л 75-03 9:30-17:00 Школа, дит.садок, Фап, магазин с.Броди
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Доросині, вул.Миру, Молодіжна.
2.9:00-17:00
с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква,млин,зерносклад, бригада,
с.Квітневе, кіоск,шкільна майстерня ,шкільна артсвердловина,клуб,церква,кіоск, школа, пилорама,артсвердловина,свинарник с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД"ФАП
С/Р Мильськ насосна
СВК "Берег" контора
УДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ, вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-19
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазин
ФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині, вул.Жовтнева, Лісова
5.
ПЛ-0,4кВ ТП-36107
9:00-17:00 м.Рожище, Кібернет. адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ, міської ради, дитсадок, магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
6.
ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП,магазин,контора с/р, клуб, гараж, шкільна майстерня, школа с.Літогоща, вул.Новоселів,
7.
ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловина
ПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща, вул.Новоселів,
8.
ПЛ-10кВ Л34-05
9:00-17:00 с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.
с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.
с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.
9.
ПЛ-0,4кВ ТП-36298
9:00-17:00 с.Переспа, вул.Набережна, Спортивна, Учительська
10.
ПЛ-0,4кВ ТП-36440
9:00-17:00 с.Топільно П-ць Вольська Т.К. Магазин с.Топільно, вул.Жовтнева,33-75(непарні)
11.
ПЛ-0,4кВ ТП-36267
9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Озерна, Шкільна, Шевченка
12.
ПЛ-0,4кВ ТП-36508
9:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова, Незалежності.
13. КТП-36200 9:00-17:00 с.Вітоніж зерносклад, корівник, кузня ,ФОП Марчук Ю.С. магазин
14. КТП-36355 9:00-17:00 с.Ясенівка, вул.Новосадів, Поштова, .Медова, Радянська
15. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,
с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю) с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,
с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю)
16. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Студині (повністю) с.Студині (повністю)
17. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
18. ПЛ-10кВ Л 71-02 9:00-17:00 с.Трилісці, с.Линівка, с.Малинівка, с.Мар’янівка
с.Милін, с.Линівка, с.Трилісці(повністю) с.Трилісці, с.Линівка, с.Малинівка,
с.Мар’янівка, с.Милін, с.Линівка,
сТрилісці,(повністю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30 Соминська с/р – клуб, адмінбудинок,ФОП Мисюк , Войчук – магазин, ФАП, ТзОВ «АПК Волинь»- контора с.Сомин
2. 10:00-16:30 ФОП Бурий Н.А.- магазин, СКЗ, ФГ «Вікторія»- ферма, ТКК « У Кашуби» - баня, ФОП Микитюк – ресторан « Турійське подвір”я», ФОП Базярук В.В.- бар-магазин, школа, СКЗ, ФГ «Поліська родина»- адмінприміщення, ферма, КЗС, ФОП Бідзюра Н.Ф.- магазин, СКЗ с.Блаженик, Соловичі, Мокрець
3. ПЛ-10кВ Л-61-01 від ЛР-148 до ЗТП-303 Л-42-02
КТП-16
КТП-15
КТП-132 10:00-16:30 КСС, бригада, «Волиньгаз» - ОПС, церква, школа, ФАП, КСС, ФОП Заброда, «Аміла» - магазин, ТзОВ «ВВ АГРО»- пекарня, СКЗ, ФОП Поприч – магазин с.Кустичі, Дуліби
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Призначили нового головного тренера «Шахтаря»
Сьогодні, 19:38
На Волині затримали трактор з незаконною деревиною
Сьогодні, 19:25
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 26 травня
Сьогодні, 19:00
Волинянин увійшов до складу збірної команди України для участі у чемпіонаті світу з боксу
Сьогодні, 18:45
У Ковелі змагалися юні авіамоделісти. ФОТО
Сьогодні, 18:30