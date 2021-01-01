Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 26 травня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 травня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.Суходоли: вул.Польова 3-45,18-542. 09:00-17:00с.Хотячів: школа, сільрада, водонапірна башта с.Хотячів: вул.Карбишева, Мічуруна 3-7,2-8; Озерна, Східна3. ПЛ-0,4 Л-4, Л-5 ЗТП-293 09:00-17:00 м.Устилуг: митниця, сервісна зона, ТОВ «Авіо» м.Устилуг: митниця4. КТП-162, обладнання 09:00-17:00 с.Білин ТзОВ Прогрес с.Білин5. ПЛ-0,4 Л-3 Л-5 ЗТП-176 09:00-17:00 с.Бубнів: котельня школи, дитячий садок с.Бубнів : вул.Центральна, Молодіжна , Прикарпатська 1-13,2-6.6. ПЛ-0,4 Л-1,Л-2, Л-3ЗТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів: школа, зерносклад, церква, клуб. с.Свійчів: вул.Прифермерська 3-7,2-6; Макарова 25-75,32-72; Садова1-7,2-10.Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00с.Мишів вул.Жовтнева, 8-го Березня2. 10:00-17:00с.Трубки вул.Шевченка3. ПЛ10кВ Л04-09 від ВН-3 ЗТП-11 до ВН-4 ЗТП-22 10:00-17:00 клуб, ФАП, школа, ФОП Шелест, Бойко с.Старосілля,смт.Іваничі вул.Зелена, Луцька1. 09:00 - 17:00Будинок культури, Магазин сільського споживчого товартиства с.Великий Обзир вул.Партизанська2. ПЛ-10кВ Л-01-01 від ЛР-58 09:00 - 18:00 с.Житнівка.Пилорама с.Боровне (Вовк і.І.) с.Житнівка(повністю)3. ПЛ-10 кВ Л-44-01 від ЛР-32 09:00 - 17:00 с.Залісся, Яловацьк, Клітицьк, Лука с.Залісся, Клітицьк, Яловацьк, Лука1. 8:30-17:00Ківерцівське міське споживче товариствоМДКП "Ківерціводоканал"ПП "Лагода"Св.Миколаївська громада УПЦ м.КіверціВОМ -Р ВПВОО УТ МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК м.Ківерцівул.Воровського,буд.72-124(парні), вул.Козацька,буд.15-31(непарні),буд.32-42(парні),пров.Л.Чайкіної, вул.Л.Чайкіноївул.Смолярня, Прилісна, вул.40річчя Перемоги, вул.Володимирська, вул.Тиверців (Ст.Бойка),буд.1-28,вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а2. ПЛ-10кВ 96-03 8:30-17:00 ФОП Панасюк Сергій МиколайовичФОП Мазнюк Василь КалиновичСГВК ім. ШевченкаПАТ "Укртелеком"Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятниківФОП Переходько Сергій ФедоровичВідділ освіти Цуманська селишна радаФОП Войтович Наталія Андріївна с.Липне-часткововул.Садова, вул.Радянська,вул.Прилужна, вул. Польова,вул.Гвардійська3. ПЛ-10кВ 40-03 8:30-17:00 Олицьке споживче товариствогромада ЄХБ ОликаФОП Романов Михайло СергійовТкаченко Інна АнатоліївнаЕдемФОП Петровчук Валентина МиронівнаПП "Агрозапчастини"СГВК `Мрія`ФГ "БОМІС"Відділ освіти Ківерцівської РДА смт. Оликавул. Шевченка, -часткововул. Винниченка, буд. 1-13,19,21,23,25вул. Валова вул. Грушевського вул. Руденка, Відділ освіти Ківерцівської РДАс. Дідичівул. Молодіжна, вул. Робітнича вул. Козацька, буд. 39,41,43,45,47,49,50вул. Молодіжна вул. Ковпака вул. Ранкова вул. Незалежності, буд. 50,52,54,56,58-71,73,75,77 вул. 45 років Перемоги, буд. (непарні 9-35)смт. Оликавул. Шкільна,вул. П.Мирного, буд. 1-18 вул. Садова, буд. 2-15 вул. Братковського, буд. 3-144. ПЛ-0,4 кВ від КТП-193 8:30-17:00 с. Дідичівул.Л.Українки, буд. 1-4,6вул.Чехова, буд. 3-9,11,13вул.Миру, буд. 34-48,42авул.Польова, буд. (непарні) 7-25вул.8-го березня, буд. 1-61. 9:00-17:00ФО Омелянюк П.МФОП Савін В.ВФОП Лаврись П.ПФОП Лічковський І.ІФОП Бутинський А.ОРелігійна громада євангельських -християнБаптистівТзОВ Підприємство роздрібної торгівлі №22ФОП Савін В.ВОбслуговуючий кооператив "Брестський -Пасаж"ФОП Бордеану Л.ПФОП Кіндер М.ІФОП Майданський І.ОФО Поліщук О.ІТзОВ кафе "Картопляна"ФО Прокопчук А.ПФОП Тагієв О.КФОП Поліщук П.ВФОП Ковальчук Г.ВУправління освіти виконавчого комітетуКовельської міської радиКовельське РЖКП №2ТзОВ "Хліб"Товариство з додатковою відповідальністю "Сортнасіннєовоч"ПАТ "Київстар"ФОП Шевчук З.ВФОП Нагорник С.РФОП Царик М.ГФОП Ігнатьєв О.ОФ.о.Бізякіна Л.МФОП Хлуд В.ЛФОП Федчишина Р.АМале приватне підприємство "Нептун"ФОП Йовик О.ОФОП Ляльков В.ПФОП Байчук А.ВФОП Кавас С.СФОП Крук Г.ІФОП Люшко О.ВФОП Йондак Т.ІФОП Місюра О.ВУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської сміської радиФО Хуршудян С.ГФОП Лисенко Н.ІФОП Дудар Л.ПФОП Федорук Т.ВФОП Данилюк В.ДСпоживче товариство "Ковельський ринок"ФОП Бірук Г.ЯФО Швець І.МТзОВ «Сальве» м.Ковель, вул..Брестська; вул..Курбаса; вул..Левицького2. ПЛ-0,4кВ від ТП-1189:00-17:00ФОП Воробей .ПГолобська селищна радаАкціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиАТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласнеуправління АТ "Ощадбанксмт.Голоби3. ПЛ-0,4кВ від ТП-254 9:00-17:00 Дубівська сільська радаФО Ніколюк І.ВІСвято - Успенська Громада Укр. Православн. ЦерквиКовельське МТМОПАТ "Укртелеком" Волинська філіяс.Городище4. ПЛ-10кВ Л. 16-02(ТП-76; ТП-316; ТП-315; ТП-562; ТП-652; ТП-135; ТП-256; ТП-124; ТП-203; ТП-126; ТП-392; ТП-343(А) ТП-125(А) 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиФо Курбан З.АФОП Бобрик П.ВФО Ковган Д.ДГолобське споживче товариствоСвято-Дмитрівська громада УПЦ с.БитеньКовельське МТМОДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРСЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯІ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ", Волинськафілія державного підприємства "Центрсертифікації та експертизи насіння і садивногоматеріалу"Свято-Різдво-Богородична громада УПЦТзОВ "ВІРА-1СТзОВ ім. І.ФранкаПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"Волинська філіяВолинська дирекція АТ"Укрпошта"ФОП Максаков В.АРЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ СЕЛА РАДОШИН КОВЕЛЬСЬКОГОРАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"Акціонерне товариство"Українська залізниця" Філія "Центр забезпечення виробництва"З/Д переїздЗалізницяФОП Василюк Я.ПАкціонернетовариство"Українська залізниця" Філія "Центр забезпечення виробництва" м.Ковельс.Радошинс.Битеньс.Погинькис.Марянівка1. 09:00 – 17:00Водобашня с.Кремешс.Кремеш вул.Березівка1. 09:00-17:00Бойлерна вв№2ТелемайстерняЛомбардМагазинСпортивний Клуб «Білий Мяч» вв№2Кафе «Круаж» вв№2Магазин «Лео Кераміка» вв№2Магазин «Барвінок» вв№2 Конякіна 35а вул.Кравчук 19а вв№2вул.Конякіна 37 вв№2вул.Конякіна 37а вв№1вул.Кравчука 19 вв№2вул.Конякіна 37а вв№21. 09:30-17:00ФОП Гнатюк Л.О.,ФОП Федорчук І.М., с.Підгайці вул. Східна, Надстирна, Надрічна, Шкільна1. 9 00 -17 00с.Затишшя1. 10:00-16:00Магазини; Насосна станція; Школа; Садок; ФАП; Поштове відділення; Контора с. р.;Молитовний будинок; Клуб.Магазини; Школа; Клуб. с.Цирс.Лахвичі2. ПЛ-10кВ Л-10-02 від ЛР-12 10:00-17:00 Митниця; Магазини; Клуб; Школа; Застава; Мобільні станції; Лісництво ; ФАП ;Поштове відділення; Контора с.р. с.Дольськ3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 с.Бірки (Частково)1. 10:00-17:00с.Велика Яблунька1. ПЛ-0.4 Л-2ЗТП-40 09:00-17:00 стоматолог Героїв УПА 3 Недищук Євген Микитович м.НововолинськГероїв УПАЗелена 1-15, 2-14Дружби 31-331. КТП-246 10:00-13:00 х.Боровеньки2. КТП-311 13:20-17:00 х.Пристав3. ПЛ-10кв Л 75-03 9:30-17:00 Школа, дит.садок, Фап, магазин с.Броди1. 9:00-17:00с.Доросині, вул.Миру, Молодіжна.2.9:00-17:00с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторіяклуб, приміщення зерносховища,церква,млин,зерносклад, бригада,с.Квітневе, кіоск,шкільна майстерня ,шкільна артсвердловина,клуб,церква,кіоск, школа, пилорама,артсвердловина,свинарник с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка3 ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоскФОП Шепелюк Г.В. магазинКЗ "Рож.район. ЦПМСД"ФАПС/Р Мильськ насоснаСВК "Берег" контораУДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ, вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-194. ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазинФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині, вул.Жовтнева, Лісова5.ПЛ-0,4кВ ТП-361079:00-17:00 м.Рожище, Кібернет. адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ, міської ради, дитсадок, магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,6.ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП,магазин,контора с/р, клуб, гараж, шкільна майстерня, школа с.Літогоща, вул.Новоселів,7.ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловинаПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща, вул.Новоселів,8.ПЛ-10кВ Л34-059:00-17:00 с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.9.ПЛ-0,4кВ ТП-362989:00-17:00 с.Переспа, вул.Набережна, Спортивна, Учительська10.ПЛ-0,4кВ ТП-364409:00-17:00 с.Топільно П-ць Вольська Т.К. Магазин с.Топільно, вул.Жовтнева,33-75(непарні)11.ПЛ-0,4кВ ТП-362679:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Озерна, Шкільна, Шевченка12.ПЛ-0,4кВ ТП-365089:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова, Незалежності.13. КТП-36200 9:00-17:00 с.Вітоніж зерносклад, корівник, кузня ,ФОП Марчук Ю.С. магазин14. КТП-36355 9:00-17:00 с.Ясенівка, вул.Новосадів, Поштова, .Медова, Радянська15. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю) с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю)16. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Студині (повністю) с.Студині (повністю)17. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)18. ПЛ-10кВ Л 71-02 9:00-17:00 с.Трилісці, с.Линівка, с.Малинівка, с.Мар’янівкас.Милін, с.Линівка, с.Трилісці(повністю) с.Трилісці, с.Линівка, с.Малинівка,с.Мар’янівка, с.Милін, с.Линівка,сТрилісці,(повністю)Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:30 Соминська с/р – клуб, адмінбудинок,ФОП Мисюк , Войчук – магазин, ФАП, ТзОВ «АПК Волинь»- контора с.Сомин2. 10:00-16:30 ФОП Бурий Н.А.- магазин, СКЗ, ФГ «Вікторія»- ферма, ТКК « У Кашуби» - баня, ФОП Микитюк – ресторан « Турійське подвір”я», ФОП Базярук В.В.- бар-магазин, школа, СКЗ, ФГ «Поліська родина»- адмінприміщення, ферма, КЗС, ФОП Бідзюра Н.Ф.- магазин, СКЗ с.Блаженик, Соловичі, Мокрець3. ПЛ-10кВ Л-61-01 від ЛР-148 до ЗТП-303 Л-42-02КТП-16КТП-15КТП-132 10:00-16:30 КСС, бригада, «Волиньгаз» - ОПС, церква, школа, ФАП, КСС, ФОП Заброда, «Аміла» - магазин, ТзОВ «ВВ АГРО»- пекарня, СКЗ, ФОП Поприч – магазин с.Кустичі, Дуліби4. ПЛ-0,4кВКТП-176 10:00-16:30 с.Дажва