Синоптики розповіли, як довго Україну заливатиме дощами





Про це



Так, за прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби, 26-27 травня, у західних, північних, Віницькій, Черкаській областях, 28 травня на більшій частині території України пройдуть невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вдень в окремих районах буде град та шквали вітру до 15-20 м/с.



А от температура повітря буде вночі 8-15°, вдень 23-28°. У північних та західних областях 18-24°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дощі в Україні затримаються щонайменше до кінця робочого тижня.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.Так, за прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби, 26-27 травня, у західних, північних, Віницькій, Черкаській областях, 28 травня на більшій частині території України пройдуть невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вдень в окремих районах буде град та шквали вітру до 15-20 м/с.А от температура повітря буде вночі 8-15°, вдень 23-28°. У північних та західних областях 18-24°.

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