Синоптики розповіли, як довго Україну заливатиме дощами
Сьогодні, 13:52
Дощі в Україні затримаються щонайменше до кінця робочого тижня.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби, 26-27 травня, у західних, північних, Віницькій, Черкаській областях, 28 травня на більшій частині території України пройдуть невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вдень в окремих районах буде град та шквали вітру до 15-20 м/с.
А от температура повітря буде вночі 8-15°, вдень 23-28°. У північних та західних областях 18-24°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби, 26-27 травня, у західних, північних, Віницькій, Черкаській областях, 28 травня на більшій частині території України пройдуть невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вдень в окремих районах буде град та шквали вітру до 15-20 м/с.
А от температура повітря буде вночі 8-15°, вдень 23-28°. У північних та західних областях 18-24°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Синоптики розповіли, як довго Україну заливатиме дощами
Сьогодні, 13:52
Одного з травмованих на очисних спорудах комунальників перевели у волинську обласну лікарню
Сьогодні, 13:42
Дрон прикордонників виявив на Волині човен з контрабандою. ВІДЕО
Сьогодні, 13:18
На волинській митниці в авто знайшли незадеклароване медобладнання на понад мільйон гривень
Сьогодні, 13:01