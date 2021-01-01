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Синоптики розповіли, як довго Україну заливатиме дощами

Синоптики розповіли, як довго Україну заливатиме дощами
Дощі в Україні затримаються щонайменше до кінця робочого тижня.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби, 26-27 травня, у західних, північних, Віницькій, Черкаській областях, 28 травня на більшій частині території України пройдуть невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вдень в окремих районах буде град та шквали вітру до 15-20 м/с.

А от температура повітря буде вночі 8-15°, вдень 23-28°. У північних та західних областях 18-24°.

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Теги: дощ, травень, синоптики, весна
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