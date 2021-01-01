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З початку епідемічного сезону на ГРВІ перехворіло 18% населення Волині

З початку епідемічного сезону на ГРВІ перехворіло 18% населення Волині
У Волинській області за останній тиждень захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями знаходилась на сезонному рівні.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Інтенсивний показник на 100 тисяч населення склав 524 та був нижче епідемічного порогу на 8,6%. За останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність знизилась на 4%. У структурі захворюваності діти становлять 50%.

Майже два відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі (71%). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.

З початку епідемічного сезону перехворіло понад 186 тисяч волинян — це 18% населення області. Циркуляції вірусів грипу в області не зареєстрували.

Всього на Волині проти грипу вакцинували понад 3 тисячі осіб, із них 62% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).


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Теги: Волинь, грип, ГРВІ
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