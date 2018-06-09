У Панамі на борту судна за загадкових обставин помер український капітан





Про це Микола Гольбін, до якого звернулася дружина капітана.



За його словами, про смерть жителя Одеської області - капітана судна CENTURY - стало відомо у четвер, 20 травня. Моряки повідомили про це судновласника. Каюту опечатали, і, за даними юриста, тіло кілька днів пролежало у замкненому приміщенні.



«У Панамі - субтропіки, самі розумієте, який це клімат і що відбувається з тілом у таких температурних умовах... Наскільки я знаю, зняти його з борта мали тільки у понеділок», - сказав Гольбін.



Офіційні причини смерті українця наразі не названі. Їх встановлять після розтину, який проведуть у Панамі. За даними юриста, видимих ​​слідів насильницької смерті на тілі не виявили.



При цьому, частина екіпажу не вірить у природну смерть 38-річного капітана. Зокрема, дехто з моряків анонімно повідомили, що на борту мали місце конфлікти, і «якби хтось щось підсипав капітану в ліки», вони б не здивувалися.



За словами моряків, судно CENTURY (IMO 9253260, прапор Антигуа і Барбуда) виходило із Шанхая до Панами.



Як уточнив юрист, днями мала відбутися зміна екіпажу, і капітан на поточному тижні планував повернутися додому.



У померлого залишилося двоє неповнолітніх дітей.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У територіальних водах Панами за загадкових обставин на борту іноземного судна помер український капітан.Про це УНІАН повідомив морської юрист, до якого звернулася дружина капітана.За його словами, про смерть жителя Одеської області - капітана судна CENTURY - стало відомо у четвер, 20 травня. Моряки повідомили про це судновласника. Каюту опечатали, і, за даними юриста, тіло кілька днів пролежало у замкненому приміщенні.«У Панамі - субтропіки, самі розумієте, який це клімат і що відбувається з тілом у таких температурних умовах... Наскільки я знаю, зняти його з борта мали тільки у понеділок», - сказав Гольбін.Офіційні причини смерті українця наразі не названі. Їх встановлять після розтину, який проведуть у Панамі. За даними юриста, видимих ​​слідів насильницької смерті на тілі не виявили.При цьому, частина екіпажу не вірить у природну смерть 38-річного капітана. Зокрема, дехто з моряків анонімно повідомили, що на борту мали місце конфлікти, і «якби хтось щось підсипав капітану в ліки», вони б не здивувалися.За словами моряків, судно CENTURY (IMO 9253260, прапор Антигуа і Барбуда) виходило із Шанхая до Панами.Як уточнив юрист, днями мала відбутися зміна екіпажу, і капітан на поточному тижні планував повернутися додому.У померлого залишилося двоє неповнолітніх дітей.

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