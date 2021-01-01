Спортсмени з Волині здобули багато медалей на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное

У Дніпрі 20-24 травня відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юніорів 2003-2004 років народження та молоді до 23 років.Змагання були відбірковими на чемпіонати Європи та світу, - пише пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.У змаганнях участь взяла команда Волині і показала високий рівень та здобула 9 золотих, 10 срібних та 12 бронзових медалей.У командному підсумку Волинська область серед молоді до 23 років посіла 2 місце, серед юнаків – 7 місце та 2 загальнокомандне місце.Отже, переможцями та призерами чемпіонату України стали:Каное-1 (юніори) на дистанції 500 м:3 місце – Остапчук Назар2 місце – Калитюк ВасилинаКаное-2 (молодь) на дистанції 500 м:2 місце – Борсук Павло2 місце – Грабовець ІлонаКаное-2 (юніори) на дистанції 500 м:3 місце – Семенюк ТарасБайдарка – 2 (юніори) на дистанції 500 м:3 місце – Дудка АннаКаное-2 (юніори) на дистанції 500 м:2 місце – Калитюк ВасилинаБайдарка – 2 мікс (молодь) на дистанції 500 м:1 місце – Алєксєєнко Христина та Муратов Олександр.Каное-2 мікс (молодь) на дистанції 500 м:2 місце – Гузь АндрійКаное-4 (молодь) на дистанції 500 м:1 місце – Борсук Павло2 місце – Кисіль Антон3 місце – Озимюк Дмитро , Остапчук Назар, Семенюк Павло та Чабан Богдан.Байдарка – 4 (молодь) на дистанції 500 м:2 місце – Демчина Ольга3 місце – Алєксєєнко Христина.Каное-1 (юніори) на дистанції 200 м:3 місце – Калитюк ВасилинаКаное-2 (молодь) на дистанції 200 м:1 місце – Кисіль Антон та Чабан Богдан3 місце – Озимюк ДмитроКаное – 2 (юніори) на дистанції 200 м:1 місце – Шворак АнатолійКаное-2 (юніори) на дистанції 200 м:2 місце – Калитюк ВасилинаКаное-4 (молодь) на дистанції 200 м:1 місце – Кисіль Антон, Озимюк Дмитро, Остапчук Назар та Чабан Богдан.Байдарка – 4 (молодь) на дистанції 200 м:2 місце – Демчина Ольга.Каное-4 (юніори) на дистанції 200 м:3 місце – Гончарук Роман, Дударчук Олег та Кушнерук Максим.Байдарка – 1 (юніори) на дистанції 5000 м:1 місце – Владичко МаксимБайдарка – 2 (юніори) на дистанції 5000 м:1 місце – Дудка АннаБайдарка – 1 (молодь) на дистанції 1000 м:3 місце – Демчина ОльгаБайдарка – 1 (юніори) на дистанції 1000 м:3 місце – Дудка АннаКаное – 2 (молодь) на дистанції 1000 м:1 місце – Борсук ПавлоКаное-2 (юніори) на дистанції 1000 м:3 місце – Семенюк ТарасКаное-4 (молодь) на дистанції 1000 м:1 місце – Гузь Андрій, Кисіль Антон та Яковлєв Сергій2 місце – Озимюк Дмитро, Остапчук Назар, Семенюк Павло та Чабан Богдан.Байдарка-4 (юніори) на дистанції 1000 м:3 місце – Кухарук Станіслав та Смусь Марко.