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Спортсмени з Волині здобули багато медалей на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное

Спортсмени з Волині здобули багато медалей на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное
У Дніпрі 20-24 травня відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юніорів 2003-2004 років народження та молоді до 23 років.

Змагання були відбірковими на чемпіонати Європи та світу, - пише пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

У змаганнях участь взяла команда Волині і показала високий рівень та здобула 9 золотих, 10 срібних та 12 бронзових медалей.

У командному підсумку Волинська область серед молоді до 23 років посіла 2 місце, серед юнаків – 7 місце та 2 загальнокомандне місце.

Отже, переможцями та призерами чемпіонату України стали:

Каное-1 (юніори) на дистанції 500 м:

3 місце – Остапчук Назар
2 місце – Калитюк Василина

Каное-2 (молодь) на дистанції 500 м:
2 місце – Борсук Павло
2 місце – Грабовець Ілона

Каное-2 (юніори) на дистанції 500 м:
3 місце – Семенюк Тарас

Байдарка – 2 (юніори) на дистанції 500 м:
3 місце – Дудка Анна

Каное-2 (юніори) на дистанції 500 м:
2 місце – Калитюк Василина
Байдарка – 2 мікс (молодь) на дистанції 500 м:
1 місце – Алєксєєнко Христина та Муратов Олександр.

Каное-2 мікс (молодь) на дистанції 500 м:
2 місце – Гузь Андрій

Каное-4 (молодь) на дистанції 500 м:
1 місце – Борсук Павло
2 місце – Кисіль Антон
3 місце – Озимюк Дмитро , Остапчук Назар, Семенюк Павло та Чабан Богдан.

Байдарка – 4 (молодь) на дистанції 500 м:
2 місце – Демчина Ольга
3 місце – Алєксєєнко Христина.
Каное-1 (юніори) на дистанції 200 м:
3 місце – Калитюк Василина

Каное-2 (молодь) на дистанції 200 м:
1 місце – Кисіль Антон та Чабан Богдан
3 місце – Озимюк Дмитро

Каное – 2 (юніори) на дистанції 200 м:
1 місце – Шворак Анатолій

Каное-2 (юніори) на дистанції 200 м:
2 місце – Калитюк Василина

Каное-4 (молодь) на дистанції 200 м:
1 місце – Кисіль Антон, Озимюк Дмитро, Остапчук Назар та Чабан Богдан.

Байдарка – 4 (молодь) на дистанції 200 м:
2 місце – Демчина Ольга.

Каное-4 (юніори) на дистанції 200 м:
3 місце – Гончарук Роман, Дударчук Олег та Кушнерук Максим.

Байдарка – 1 (юніори) на дистанції 5000 м:
1 місце – Владичко Максим
Байдарка – 2 (юніори) на дистанції 5000 м:
1 місце – Дудка Анна
Байдарка – 1 (молодь) на дистанції 1000 м:
3 місце – Демчина Ольга
Байдарка – 1 (юніори) на дистанції 1000 м:
3 місце – Дудка Анна
Каное – 2 (молодь) на дистанції 1000 м:
1 місце – Борсук Павло
Каное-2 (юніори) на дистанції 1000 м:
3 місце – Семенюк Тарас
Каное-4 (молодь) на дистанції 1000 м:
1 місце – Гузь Андрій, Кисіль Антон та Яковлєв Сергій
2 місце – Озимюк Дмитро, Остапчук Назар, Семенюк Павло та Чабан Богдан.
Байдарка-4 (юніори) на дистанції 1000 м:
3 місце – Кухарук Станіслав та Смусь Марко.
Спортсмени з Волині здобули багато медалей на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное
Спортсмени з Волині здобули багато медалей на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное
Спортсмени з Волині здобули багато медалей на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное
Спортсмени з Волині здобули багато медалей на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное
Спортсмени з Волині здобули багато медалей на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное
Спортсмени з Волині здобули багато медалей на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное

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Теги: спорт, Волинь, байдарки
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