На Волині разом з «гуманітаркою» намагалися незаконно провезти одяг для пожежників
Сьогодні, 15:38
На Волині попередили спробу ввезення спеціального одягу вогнеборців під виглядом «гуманітарної допомоги».
Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби у фейсбуці.
Громадянин України в’їхав вантажним автомобілем «Renault» в зону митного поста «Доманове» з вантажем «гуманітарна допомога». До митного контролю він подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувався вантаж «одяг, що був у використанні». Отримувачем товару являлась українська благодійна організація.
У результаті повного митного огляду транспортного засобу встановили невідповідність наявного вантажу до інформації, наданої в товаросупровідних документах, поданих до митного контролю. Разом з вживаним одягом у вантажному відсіку автомобіля переміщували нові комплекти спеціальних засобів та одягу пожежників, загальною вартістю понад 621 тисяча гривень. Таким чином відправник, громадянин Республіки Естонія, з приховуванням від митного контролю, намагався незаконно ввезти товар на митну територію України.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю понад 621 тисячу гривень вилучили до рішення суду.
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Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби у фейсбуці.
Громадянин України в’їхав вантажним автомобілем «Renault» в зону митного поста «Доманове» з вантажем «гуманітарна допомога». До митного контролю він подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувався вантаж «одяг, що був у використанні». Отримувачем товару являлась українська благодійна організація.
У результаті повного митного огляду транспортного засобу встановили невідповідність наявного вантажу до інформації, наданої в товаросупровідних документах, поданих до митного контролю. Разом з вживаним одягом у вантажному відсіку автомобіля переміщували нові комплекти спеціальних засобів та одягу пожежників, загальною вартістю понад 621 тисяча гривень. Таким чином відправник, громадянин Республіки Естонія, з приховуванням від митного контролю, намагався незаконно ввезти товар на митну територію України.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю понад 621 тисячу гривень вилучили до рішення суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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