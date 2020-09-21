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Як покарали чоловіка, який зґвалтував дівчину у луцькому парку 900-річчя

Як покарали чоловіка, який зґвалтував дівчину у луцькому парку 900-річчя
Чоловіка, який 19 вересня минулого року зґвалтував 20-річну дівчину у парку 900-річчя Луцька, посадили за ґрати.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пише ІА "Конкурент".

Так, обвинувачений у зазначену дату вночі переслідував потерпілу від цілодобового магазину "Гроно", що на проспекті Волі до парку. Там він напав на дівчину, повалив її на землю обличчям вниз, зняв з неї одяг та зґвалтував.

Свою вину чоловік не визнав. Він зазначив, що познайомився з потерпілою у соцмережах. Він стверджує, що тривалий час вони спілкувалися, враховуючи й інтимні теми. З його слів тієї ночі він побачив її в магазині, однак не підходив до неї та не показував, що вони знайомі, оскільки з нею був якийсь хлопець, з яким вони могли зустрічатись, тому він так повівся, щоб не зашкодити їй.

Коли вийшов з магазину, то побачив, що вона звідти пішла сама, тому вирішив її наздогнати. По дорозі вони говорили, потім у парку присіли на лавочку, де домовились вступити у статеві зносини, тому перейшли до місця, де їх ніхто не міг побачити та за добровільною згодою вступили у статеві зносини.

Не зважаючи на заперечення своєї вини обвинуваченим, вона повністю доводиться показами свідків та наявними доказами. Чоловіка, який має на утриманні одну малолітню дитину, посадили три роки та шість місяців. Окрім цього, він повинен сплатити 75 тисяч гривень моральної шкоди.

Фото - ілюстративне

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Теги: зґвалтування, Луцьк, парк, суд
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