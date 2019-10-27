Заслужений народний ансамбль «Колос» став підгайцівським

Заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Колос», який понад 70 років тому заснували місцеві аматори у Торчині, продовжить діяльність на території Підгайцівської громади.Таке рішення прийняли депутати сільської ради під час сесії 25 травня 2021 року, інформує пресслужба Підгайцівської селищної ради.За словами заступника сільського голови Підгайцівської сільської радиприйняти ансамбль у комунальну власність громади вирішили, аби зберегти багаторічну історію колективу та не втратити своєрідну візитівку Волині.Після смерті багаторічного керівника «Колоса», який через хворобу пішов з життя у жовтні 2020 року, постало питання про подальшу долю ансамблю.Колектив шукав підтримки у владних кабінетах, звертались до багатьох сільрад, однак лише у Підгайцівській сільській раді пішли на зустріч та зголосилися взяти їх під свою опіку.Виконувачка обов’язків директора ансамблю «Колос»розповіла, що ансамбль заснували у 1951 році, як аматорський творчий колектив при Торчинському будинку культури і лише у 1994 році колектив отримав статус юридичної особи і перейшов на фінансування у Луцький район. З 2008 року діяльність колективу фінансувала Волинська обласна рада.Голова Торчинської селищної радизазначає, що попри те, що «Колос» багато років працював при Торчинському будинку культури, він ніколи не фінансувався із бюджету їхньої громади. Однак останній рік через пандемію надходження до обласного бюджету скоротились, тому йому запропонували взяти ансамбль на баланс Торчинської громади.За його словами, він змушений був відмовити, адже реально оцінив можливості бюджету громади, у якому цього року на розвиток не заплановано жодної гривні. Усі витрати – планові.Заступник голови Підгайцівської сільської радирозповів, що на сьогоднішній день є домовленість, що на діяльність колективу з обласного бюджету виділять 500 тисяч гривень, решту дофінансує Підгайцівська громада. Тим більше, що 21 квітня 2021 року депутати Волинської обласної ради підтримали рішення про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області у комунальну власність Підгайцівської сільської ради Луцького району Волинської області Заслужений народний ансамбль пісні та танцю України «Колос».«Будемо сподіватись, що колектив почне активно гастролювати та зможе заробляти кошти на власний розвиток. Тому все залежатиме від менеджменту. Сподіваюсь, «Колосу» вдасться успішно продовжити свою історію і знаю, що в нашій громаді є артисти, які готові долучитися до ансамблю, аби разом прославляти Підгайцівську громаду та Волинь», - резюмує посадовець.За підсумками сесії депутатський корпус Підгайцівської сільської ради вирішив прийняти зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області у комунальну власність Підгайцівської сільської ради комунальну організацію «Заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Колос»», а також майно, яке перебуває на балансі комунального закладу.Разом з тим - перейменувати ансамбль в комунальний заклад «Заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Колос»» Підгайцівської сільської ради та змінити його місцезнаходження на село Підгайці.За словами, колектив має у власності автобус та легковий автомобіль і чимало коштів витрачалось на пальне, аби привозити з Луцька артистів на репетиції до Торчина. Тепер діставатись до репетиційної бази буде ближче, адже загальні репетиції «Колоса» відбуваються двічі на тиждень, а усі артисти – аматори, які беруть участь у житті колективу після завершення свого робочого дня.Із 50-ти учасників колективу, лише 9 – мешканці Торчина. Юрій Кревський пообіцяв: якщо виникне потреба допомогти із довезенням артистів на тренувальну базу у Підгайці, вони зможуть допомогти, адже такі витрати під силу Торчинській громаді.