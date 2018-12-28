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Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею

Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею
Володимир-волинські лікарі врятували жінку з критичною шлунково-кишковою кровотечею.

Про це повідомляє КП "Володимир-Волинське ТМО" у фейсбуці.

У приймальне відділення КП «Володимир-Волинське ТМО» каретою швидкої допомоги доправили 58-річну жінку з шлунково-кишковою кровотечею. У пацієнтки був вкрай важкий стан: блювання кров’ю, втрата свідомості та критичне зниження артеріального тиску.

Лікар-хірург хірургічного відділення Валерій Лисичук, виконав ургентне обстеження - відеогастроскопію - новітнім ендоскопічним обладнанням з відеовізуалізацією. Під час обстеження виявили активну кровотечу зі струменем крові з гілки артерії, яка знаходилася на дні виразки дванадцятипалої кишки. За допомогою новітньої апаратури кровотечу вдалося зупинити ендоскопічно без відкритої лапаротомної операції.

Пацієнтку госпіталізували у хірургічне відділення для подальшої стабілізації стану. На сьогодні стан жінки стабільний, пацієнтку готують до виписки.
Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею
Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею
Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею
Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею

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Теги: медицина, операція, порятунок
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