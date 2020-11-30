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У Ковелі змагалися юні авіамоделісти. ФОТО

У Ковелі змагалися юні авіамоделісти. ФОТО
Упродовж трьох днів у Ковелі проходили обласні відкриті змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту, на яких 35 представників 6 команд захищали честь своїх закладів.

Вони виборювали нагороди у шести класах моделей: F-2-A – швидкісний літак, F-2-B – пілотажний літак, F-4-B – копія, напівкопія літака, F-5-A – радіокерована модель літака, F-2-D – повітряний бій, – метальний планер, про це повідомляє Ковельська міська рада.

До ліцею №7 прибув міський голова Ігор Чайка, аби вітати учасників цікавого, захоплюючого і видовищного дійства. У своїй промові він зазначив: «Щороку я мав можливість спостерігати за такими змаганнями як журналіст і знаю, що сьогодні тут представлені всі основні центри розвитку авіамодельного спорту на Волині. Саме завдяки вам технічна думка розвивається, молодь долучається та цікавиться світом авіації, конструюванням. Я дуже ціную роботу викладачів нашої станції юних техніків та взагалі всіх, хто працює з дітьми. Бажаю всім попутного вітру, вдалих стартів та нехай переможе найсильніший».

Роботи оцінювало компетентне журі, яке враховувало майстерність керування літаком, швидкість польоту та якість виготовлення моделі. Учасники та вболівальники заходу були у захваті від екіпажної гонки моделей літака F-2-D, де відбувалася запекла боротьба між двома пілотами.

Ковельську станцію юних техніків представляли 10 авіамоделістів, серед яких багаторазові учасники і переможці подібних змагань, вихованці авіамодельного гуртка Олексій Гемонов, Назар Лисиця, Владислав Голярчук та Назар Сарапін.

Назар Лисиця посів І місце в класі пілотажних моделей F-2-B та ІІІ в класі «повітряний бій» F-2-D. Серед радіокерованих пілотажних моделей F-5-A другий результат в Олексія Гемонова і третій – у Владислава Голярчука. Також ІІІ місце виборов Назар Сарапін серед швидкісних моделей F-2-A.

У класі метальних планерів завжди виступають найменші авіамоделісти. Учень 3-В класу ЗЗСО №12 м. Ковеля Давид Дерев’янчук здобув впевнену перемогу.

На рівні з хлопцями свою майстерність показували і дівчата. Софія Карпова, учениця 6-Д класу Ліцею №1 м. Ковеля, удостоєна тричі ІІ місця серед представлених моделей F-2-B, F-2-D та F-4-B.

Леонтій Панасенко в класі F-4-B поступився своїй однокласниці Софії Карповій і посів ІІІ місце.

Найсильнішою була команда ЗПО «Станція юних техніків» Камінь-Каширської районної ради. Друге місце - у колективу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради. Бронзові нагороди вибороли вихованці ЗПО «Ковельська міська станція юних техніків».

Переможці та призери нагороджені кубками та дипломами управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації.

У Ковелі змагалися юні авіамоделісти. ФОТО
У Ковелі змагалися юні авіамоделісти. ФОТО
У Ковелі змагалися юні авіамоделісти. ФОТО
У Ковелі змагалися юні авіамоделісти. ФОТО
У Ковелі змагалися юні авіамоделісти. ФОТО
У Ковелі змагалися юні авіамоделісти. ФОТО

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Теги: Ковель, авіамоделізм, змагання
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