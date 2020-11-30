У Ковелі змагалися юні авіамоделісти. ФОТО





Вони виборювали нагороди у шести класах моделей: F-2-A – швидкісний літак, F-2-B – пілотажний літак, F-4-B – копія, напівкопія літака, F-5-A – радіокерована модель літака, F-2-D – повітряний бій, – метальний планер, про це



До ліцею №7 прибув міський голова Ігор Чайка, аби вітати учасників цікавого, захоплюючого і видовищного дійства. У своїй промові він зазначив: «Щороку я мав можливість спостерігати за такими змаганнями як журналіст і знаю, що сьогодні тут представлені всі основні центри розвитку авіамодельного спорту на Волині. Саме завдяки вам технічна думка розвивається, молодь долучається та цікавиться світом авіації, конструюванням. Я дуже ціную роботу викладачів нашої станції юних техніків та взагалі всіх, хто працює з дітьми. Бажаю всім попутного вітру, вдалих стартів та нехай переможе найсильніший».



Роботи оцінювало компетентне журі, яке враховувало майстерність керування літаком, швидкість польоту та якість виготовлення моделі. Учасники та вболівальники заходу були у захваті від екіпажної гонки моделей літака F-2-D, де відбувалася запекла боротьба між двома пілотами.



Ковельську станцію юних техніків представляли 10 авіамоделістів, серед яких багаторазові учасники і переможці подібних змагань, вихованці авіамодельного гуртка Олексій Гемонов, Назар Лисиця, Владислав Голярчук та Назар Сарапін.



Назар Лисиця посів І місце в класі пілотажних моделей F-2-B та ІІІ в класі «повітряний бій» F-2-D. Серед радіокерованих пілотажних моделей F-5-A другий результат в Олексія Гемонова і третій – у Владислава Голярчука. Також ІІІ місце виборов Назар Сарапін серед швидкісних моделей F-2-A.



У класі метальних планерів завжди виступають найменші авіамоделісти. Учень 3-В класу ЗЗСО №12 м. Ковеля Давид Дерев’янчук здобув впевнену перемогу.



На рівні з хлопцями свою майстерність показували і дівчата. Софія Карпова, учениця 6-Д класу Ліцею №1 м. Ковеля, удостоєна тричі ІІ місця серед представлених моделей F-2-B, F-2-D та F-4-B.



Леонтій Панасенко в класі F-4-B поступився своїй однокласниці Софії Карповій і посів ІІІ місце.



Найсильнішою була команда ЗПО «Станція юних техніків» Камінь-Каширської районної ради. Друге місце - у колективу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради. Бронзові нагороди вибороли вихованці ЗПО «Ковельська міська станція юних техніків».



Переможці та призери нагороджені кубками та дипломами управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж трьох днів у Ковелі проходили обласні відкриті змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту, на яких 35 представників 6 команд захищали честь своїх закладів.Вони виборювали нагороди у шести класах моделей: F-2-A – швидкісний літак, F-2-B – пілотажний літак, F-4-B – копія, напівкопія літака, F-5-A – радіокерована модель літака, F-2-D – повітряний бій, – метальний планер, про це повідомляє Ковельська міська рада.До ліцею №7 прибув міський голова, аби вітати учасників цікавого, захоплюючого і видовищного дійства. У своїй промові він зазначив: «Щороку я мав можливість спостерігати за такими змаганнями як журналіст і знаю, що сьогодні тут представлені всі основні центри розвитку авіамодельного спорту на Волині. Саме завдяки вам технічна думка розвивається, молодь долучається та цікавиться світом авіації, конструюванням. Я дуже ціную роботу викладачів нашої станції юних техніків та взагалі всіх, хто працює з дітьми. Бажаю всім попутного вітру, вдалих стартів та нехай переможе найсильніший».Роботи оцінювало компетентне журі, яке враховувало майстерність керування літаком, швидкість польоту та якість виготовлення моделі. Учасники та вболівальники заходу були у захваті від екіпажної гонки моделей літака F-2-D, де відбувалася запекла боротьба між двома пілотами.Ковельську станцію юних техніків представляли 10 авіамоделістів, серед яких багаторазові учасники і переможці подібних змагань, вихованці авіамодельного гурткатаНазар Лисиця посів І місце в класі пілотажних моделей F-2-B та ІІІ в класі «повітряний бій» F-2-D. Серед радіокерованих пілотажних моделей F-5-A другий результат в Олексія Гемонова і третій – у Владислава Голярчука. Також ІІІ місце виборов Назар Сарапін серед швидкісних моделей F-2-A.У класі метальних планерів завжди виступають найменші авіамоделісти. Учень 3-В класу ЗЗСО №12 м. Ковеляздобув впевнену перемогу.На рівні з хлопцями свою майстерність показували і дівчата., учениця 6-Д класу Ліцею №1 м. Ковеля, удостоєна тричі ІІ місця серед представлених моделей F-2-B, F-2-D та F-4-B.в класі F-4-B поступився своїй однокласниці Софії Карповій і посів ІІІ місце.Найсильнішою була команда ЗПО «Станція юних техніків» Камінь-Каширської районної ради. Друге місце - у колективу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради. Бронзові нагороди вибороли вихованці ЗПО «Ковельська міська станція юних техніків».Переможці та призери нагороджені кубками та дипломами управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації.

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