Небезпечну ділянку дороги на проспекті Соборності пропонують розділити парканом





Про це на своїй сторінці у фейсбуціТарас Шкітер.



За його словами, із озвученням такої проблеми до нього неодноразово зверталися мешканці будинку на Соборності, 37.



«Перехід проїзної частини у невстановленому місці – це чи не найбільш популярне порушення правил дорожнього руху серед лучан-пішоходів. На жаль, багато таких випадків завершуються летально, адже водії не встигають відреагувати на раптову появу людини або ж гальмівний шлях транспортного засобу виявляється довшим», – зауважує Тарас Шкітер.



Тож, він спрямував звернення до міського голови Ігоря Поліщука, аби відповідним комунальним службам доручили встановити паркан на роздільній смузі між суміжними проїжджими частинами на цій ділянці проспекту задля уникнення ДТП у майбутньому.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ділянці дороги, розташованій паралельно до будинків на проспекті Соборності, 37 та 32, нерідко виникають небезпечні ситуації через перебігання автошляху пішоходами. Тож на роздільній смузі пропонують встановити паркан.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у ЛуцькрадіЗа його словами, із озвученням такої проблеми до нього неодноразово зверталися мешканці будинку на Соборності, 37.«Перехід проїзної частини у невстановленому місці – це чи не найбільш популярне порушення правил дорожнього руху серед лучан-пішоходів. На жаль, багато таких випадків завершуються летально, адже водії не встигають відреагувати на раптову появу людини або ж гальмівний шлях транспортного засобу виявляється довшим», – зауважує Тарас Шкітер.Тож, він спрямував звернення до міського голови, аби відповідним комунальним службам доручили встановити паркан на роздільній смузі між суміжними проїжджими частинами на цій ділянці проспекту задля уникнення ДТП у майбутньому.

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