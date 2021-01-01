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Небезпечну ділянку дороги на проспекті Соборності пропонують розділити парканом

Небезпечну ділянку дороги на проспекті Соборності пропонують розділити парканом
На ділянці дороги, розташованій паралельно до будинків на проспекті Соборності, 37 та 32, нерідко виникають небезпечні ситуації через перебігання автошляху пішоходами. Тож на роздільній смузі пропонують встановити паркан.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькраді Тарас Шкітер.

За його словами, із озвученням такої проблеми до нього неодноразово зверталися мешканці будинку на Соборності, 37.

«Перехід проїзної частини у невстановленому місці – це чи не найбільш популярне порушення правил дорожнього руху серед лучан-пішоходів. На жаль, багато таких випадків завершуються летально, адже водії не встигають відреагувати на раптову появу людини або ж гальмівний шлях транспортного засобу виявляється довшим», – зауважує Тарас Шкітер.

Тож, він спрямував звернення до міського голови Ігоря Поліщука, аби відповідним комунальним службам доручили встановити паркан на роздільній смузі між суміжними проїжджими частинами на цій ділянці проспекту задля уникнення ДТП у майбутньому.

Небезпечну ділянку дороги на проспекті Соборності пропонують розділити парканом



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Теги: Тарас Шкітер, паркан, Соборності
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