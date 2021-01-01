Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



У Луцьку ж 26 травня теж буде мінлива хмарність. Вночі очікують короткочасний дощ, грозу, вдень без істотних опадів. Вітер спостерігатимуть південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині завтра, 26 травня, очікують мінливу хмарність. Вночі буде йти короткочасний дощ, можлива гроза. А от вдень – без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.У Луцьку ж 26 травня теж буде мінлива хмарність. Вночі очікують короткочасний дощ, грозу, вдень без істотних опадів. Вітер спостерігатимуть південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21° тепла.

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