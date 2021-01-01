вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 травня
На Волині завтра, 26 травня, очікують мінливу хмарність. Вночі буде йти короткочасний дощ, можлива гроза. А от вдень – без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

У Луцьку ж 26 травня теж буде мінлива хмарність. Вночі очікують короткочасний дощ, грозу, вдень без істотних опадів. Вітер спостерігатимуть південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21° тепла.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 травня
Сьогодні, 20:00
Просять змінити графік поїзда за маршрутом Луцьк-Здолбунів
Сьогодні, 19:46
Призначили нового головного тренера «Шахтаря»
Сьогодні, 19:38
На Волині затримали трактор з незаконною деревиною
Сьогодні, 19:25
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 26 травня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Якою буде погода на Волині у понеділок, 10 травня Якою буде погода на Волині у понеділок, 10 травня
09 травень, 20:00
Якою буде погода на Волині у неділю, 25 квітня Якою буде погода на Волині у неділю, 25 квітня
24 квітень, 20:00
Зима повертається: на Волині очікують сніг і морози Зима повертається: на Волині очікують сніг і морози
11 березень, 20:00
Якою буде погода на Волині у понеділок, 8 березня Якою буде погода на Волині у понеділок, 8 березня
07 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею
Сьогодні, 16:11
 1
Танцювальний флешмоб від медиків волинської екстренки.ВІДЕО
24 травень, 03:33
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Просять змінити графік поїзда за маршрутом Луцьк-Здолбунів
Сьогодні, 19:46
 0
Призначили нового головного тренера «Шахтаря»
Сьогодні, 19:38
 0
Медіа
відео
1/8