Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 травня
Сьогодні, 20:00
На Волині завтра, 26 травня, очікують мінливу хмарність. Вночі буде йти короткочасний дощ, можлива гроза. А от вдень – без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
У Луцьку ж 26 травня теж буде мінлива хмарність. Вночі очікують короткочасний дощ, грозу, вдень без істотних опадів. Вітер спостерігатимуть південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
У Луцьку ж 26 травня теж буде мінлива хмарність. Вночі очікують короткочасний дощ, грозу, вдень без істотних опадів. Вітер спостерігатимуть південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21° тепла.
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