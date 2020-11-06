«Програма 15»: як у ліцеї біля Луцька вчать підлітків протистояти життєвим ризикам. ФОТО

Вже кілька років підліткам з Луцька та навколишніх громад у школах дають не лише наукові знання, а й життєві. Усе завдяки унікальній «Програмі 15», яка діє у всьому світі. В Україні до цього проєкту долучилось вже 7 областей, у тому числі – Волинь.Сьогодні, 25 травня, відбулося нагородження та підбиття підсумків «Програми 15» для дев’ятикласників Гіркополонківського ліцею Боратинської сільської ради.Три місяці підлітки разом із батьками та вчителями мали змогу навчатися за цією програмою. Йдеться про навчальний цикл для всієї родини (сесії для хлопців, дівчат, мам і тат окремо зі спільними зустрічами), протягом яких у супроводі досвідчених тренерів обговорюють важливі особистісні. Проєкт спрямований на зниження ризиків потрапляння у небезпечні для здоров’я та життя ситуації (алкоголізм, наркоманію, насильство, булінг та інфекціії, що передаються статевим шляхом).Унікальність «Програми 15» полягає у тому, що вона охоплює широкий спектр важливих психологічних тем. Проєкт є сімейноорієнтованим. Він покликаний покращувати родинні стосунки, між батьками та дітьми зокрема. Програма складається із 15 тематичних занять, які включають у себе регулярні зустрічі впродовж 3-4 місяців. Дев’ятикласники пізнають себе, вчаться будувати довірливі стосунки з рідними, друзями, коханими людьми, бути активними, ефективно досягати поставлених цілей та змістовно проводять час із однолітками.Організаторами навчання є Український фонд «Благополуччя дітей» за підтримки німецької організації «Brot für die Welt».Доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи ВНУ імені Лесі Українки, який є одним з координаторів «Програми 15» на Волині, розповів, що у Луцьку цей проєкт активно діє з 2015 року. За цей час час навчання пройшли більше тисячі учасників у 12 школах. Наступними учасниками програми стануть підлітки з Боратина. Навчання проходять за кошти громад, які зацікавлені у здоровій та свідомій молоді.Валерій Петрович каже, що задоволений роботою із учнями, батьками та вчителями з Гірки Полонки. За його словами, теми були цікаві та важливі, тому учасники плідно працювали та проявляли до навчання щирий інтерес. Загалом у школі вчилося 27 мам, 32 педагоги та два 9-их класи.«Ми підібрали такі теми, які саме з 15 років краще вивчати. Щоб не втрапити у життєву «яму». Якщо все-таки потрапили туди, то як з неї вийти. Ми говоримо про насилля, булінг, наркотики, алкоголь, паління та інші важливі теми», - говорить він.Директор Гіркополонківського ліцеюнаголосив, що тренери «Програми 15» ділилися з учасниками надзвичайно важливими знаннями, та закликав присутніх ніколи про них не забувати.«Я вважаю, що такі заходи потрібні. Проєкт «Програма 15» зробив певний внесок у вашу свідомість. Тренери сумлінно працювали, віддавали свою енергію та знання, намагалися донести вам, наскільки важливо берегти здоров’я. Знаю, що учні в захваті від занять, і це мене радує. Передаю естафету колегам з Боратина», - зауважив Василь Іванович.Три місяці навчання у Гірці Полонці фінансувала Боратинська сільська рада. Заступник голови сільрадивважає, що знання, які отримали учасники проєкту, обов’язково згодяться їм у житті.«Коли буде відповідна ситуація, я впевнена, дітям згодяться ті знання, які ви тут почули. Боратинській сільській раді дуже важливий людський потенціал, тому ми не могли стояти осторонь. Після дзвінка Валерія Степановича, який запропонував взяти участь, очільник нашої громадине вагався, чи нам це потрібно, адже чудово розуміє важливість проєкту», - зазначила посадовиця.Учасники «Програми 15» – дев’ятикласникитадуже задоволені навчанням. Хлопці запевнили, що уважно слухали усе, що їм розповідали.«У нас найкращі враження від «Програми 15». Ми дізналися багато нового. Тренери розказували, що робити у різних ситуаціях: про любов, дружбу, стосунки з батьками. Ми ніби це все знали, але тренери подали це у більш зрозумілій формі. Нам було цікаво обговорювати ці теми», - поділився Владислав.Опісля відбулось нагородження учасників та святковий концерт. Підлітки Гіркополонківського ліцею ще раз пригадали засвоєні знання та виконали підсумкові завдання.