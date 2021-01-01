Волинянки стали переможцями міжнародного конкурсу

Анна Шведюк та Анна Борисюк здобули перше та друге місця, відповідно.



Такий багатожанровий конкурс співаків, авторів пісень, музикантів-інструменталістів, композиторів, танцюристів, хореографів, акторів, режисерів, художників тощо проводився уже вчетверте. І саме в цьому четвертому сезоні й відзначилися наші юні талановиті землячки, - пише газета



Як розповіла їхня наставниця Ірина Матюк, на цей конкурс подати номери дівчаток запропонував їй чоловік. «Ми якраз тоді з ними готували відеоматеріал для місцевого конкурсу. І, порадившись із батьками моїх вихованок, вирішити взяти участь у міжнародному Алея Зірок /Alley of Stars, головна мета якого – розкрити і показати себе як артиста», - поінформувала пані Ірина. За її словами, конкурс проводився дистанційно. За конкурсантами закріплено 14 членів журі, які виставляли свої бали по шкалі від 1 до 10. У підсумку Аня Шведюк із піснею «Мамо» отримала середній бал 9, Аня Борисюк, виконавши «Ой, у вишневому саду», - 8,6. Тим самим у у віковій категорії 11-14 років у «Естрадному співі» вони посіли перше та друге місця, відповідно. І це серед 67 учасників!



«У конкурсі оцінювалися не лише вокальні дані, а й артистизм, харизма, емоційність, культура поведінки в кадрі, костюм та глибина розуміння художнього образу. Дівчата старалися. І хоча було багато сумнівів, вони таки справилися. Після цього конкурсу на мою електронну адресу часто приходять пропозиції про участь дівчаток в очних фестивалях та інших конкурсах, до того ж навіть за межами України», - поділилася чудовою новиною Ірина Матюк.

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