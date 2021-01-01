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Волинянки стали переможцями міжнародного конкурсу

Волинянки стали переможцями міжнародного конкурсу
На міжнародному конкурсі Алея Зірок волинянки Анна Шведюк та Анна Борисюк здобули перше та друге місця, відповідно.

Такий багатожанровий конкурс співаків, авторів пісень, музикантів-інструменталістів, композиторів, танцюристів, хореографів, акторів, режисерів, художників тощо проводився уже вчетверте. І саме в цьому четвертому сезоні й відзначилися наші юні талановиті землячки, - пише газета "Нове життя".

Як розповіла їхня наставниця Ірина Матюк, на цей конкурс подати номери дівчаток запропонував їй чоловік. «Ми якраз тоді з ними готували відеоматеріал для місцевого конкурсу. І, порадившись із батьками моїх вихованок, вирішити взяти участь у міжнародному Алея Зірок /Alley of Stars, головна мета якого – розкрити і показати себе як артиста», - поінформувала пані Ірина. За її словами, конкурс проводився дистанційно. За конкурсантами закріплено 14 членів журі, які виставляли свої бали по шкалі від 1 до 10. У підсумку Аня Шведюк із піснею «Мамо» отримала середній бал 9, Аня Борисюк, виконавши «Ой, у вишневому саду», - 8,6. Тим самим у у віковій категорії 11-14 років у «Естрадному співі» вони посіли перше та друге місця, відповідно. І це серед 67 учасників!

«У конкурсі оцінювалися не лише вокальні дані, а й артистизм, харизма, емоційність, культура поведінки в кадрі, костюм та глибина розуміння художнього образу. Дівчата старалися. І хоча було багато сумнівів, вони таки справилися. Після цього конкурсу на мою електронну адресу часто приходять пропозиції про участь дівчаток в очних фестивалях та інших конкурсах, до того ж навіть за межами України», - поділилася чудовою новиною Ірина Матюк.

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Теги: конкурс
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