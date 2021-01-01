На Волині суттєво знизилася заповненість «ковідних» ліжок у лікарнях: понад 50% – лише у одній





Про це



Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 2052 ліжкомісця для ковідних хворих. Із них станом на 25 травня зайняті 597 (тобто 29,1%). Із цієї кількості 457 ліжок зайняті хворими на ковід, ще 140 – людьми з підозрою на цю недугу.



Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 178 ліжок для хворих на коронавірус, з них зайняті 42,7% (61 – хворими на коронавірус, 15 – людьми з підозрою).



У обласній клінічній лікарні – усього 197 ліжок. Зайняті хворими 35,5% (69 – хворими на коронавірус, 1 – людиною з підозрою).



У Ковельському МТМО – 130 інфекційних ліжок. Зайняті – 43,8% (44 – пацієнтами з коронавірусом, 13 – з підозрою).



У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 18,3% або 22 ліжка із 120 наявних.



У лікарні в Ківерцях – усього 110 «ковідних» ліжок, зайнятих – 8 (7,3%).



У КП «Волинське ОТМО «Захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради – 50 ліжок. Зайняті – 9 (18%). Так, на одному ліжку – дитина з підтвердженим діагнозом, на восьми – з підозрою на коронавірус.



Із 36 передбачених у луцькому пологовому ліжок для хворих на коронавірус породіль і вагітних зайняті 10 (27,8%). На 7 – жінки з підтвердженим діагнозом, на трьох – з підозрою.



У Нововолинській центральній міській лікарні – 140 інфекційних ліжок. Станом на 25 травня зайнятих – 28 (20%).



У Камінь-Каширській центральній районній лікарні облаштували загалом 110 ліжок для ковідних хворих. З них зайнятих 83 (75,5%).



Ратнівська ЦРЛ: 100 наявних, 42 зайняті (42%).



Луцька ЦРЛ: 100 наявних, 13 зайнятих (13%).



Володимир-Волинське МТМО : 120 наявних, 19 зайняті (15,8%).



Маневицька ЦРЛ: 90 наявних, 27 зайняті 30%).



Горохівська ЦРЛ: 105 наявних, 38 зайняті (36,2%).



Іваничівська ЦРЛ: 105 наявних, 39 зайнятих (28,6%).



Любешівська ЦРЛ: 90 наявних, 12 зайнятих (13,3%).



Рожищенська ЦРЛ: 80 наявних, 11 зайняті (13,8%).



Волинська обласна психіатрична лікарня: 29 наявних, 4 зайняті (13,8%).



Луцька міська клінічна лікарня (тимчасовий госпіталь на базі пологового): 162 наявних, 38 зайнятих (23,5%).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на наявність інфекції станом на 25 травня 2021 року. Кількість зайнятих ліжкомісць суттєво знизилася у порівнянні зі статистикою попередніх декількох тижнів.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 2052 ліжкомісця для ковідних хворих. Із них станом на 25 травня зайняті 597 (тобто 29,1%). Із цієї кількості 457 ліжок зайняті хворими на ковід, ще 140 – людьми з підозрою на цю недугу.Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 178 ліжок для хворих на коронавірус, з них зайняті 42,7% (61 – хворими на коронавірус, 15 – людьми з підозрою).У обласній клінічній лікарні – усього 197 ліжок. Зайняті хворими 35,5% (69 – хворими на коронавірус, 1 – людиною з підозрою).У Ковельському МТМО – 130 інфекційних ліжок. Зайняті – 43,8% (44 – пацієнтами з коронавірусом, 13 – з підозрою).У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 18,3% або 22 ліжка із 120 наявних.У лікарні в Ківерцях – усього 110 «ковідних» ліжок, зайнятих – 8 (7,3%).У КП «Волинське ОТМО «Захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради – 50 ліжок. Зайняті – 9 (18%). Так, на одному ліжку – дитина з підтвердженим діагнозом, на восьми – з підозрою на коронавірус.Із 36 передбачених у луцькому пологовому ліжок для хворих на коронавірус породіль і вагітних зайняті 10 (27,8%). На 7 – жінки з підтвердженим діагнозом, на трьох – з підозрою.У Нововолинській центральній міській лікарні – 140 інфекційних ліжок. Станом на 25 травня зайнятих – 28 (20%).У Камінь-Каширській центральній районній лікарні облаштували загалом 110 ліжок для ковідних хворих. З них зайнятих 83Ратнівська ЦРЛ: 100 наявних, 42 зайняті (42%).Луцька ЦРЛ: 100 наявних, 13 зайнятих (13%).Володимир-Волинське МТМО : 120 наявних, 19 зайняті (15,8%).Маневицька ЦРЛ: 90 наявних, 27 зайняті 30%).Горохівська ЦРЛ: 105 наявних, 38 зайняті (36,2%).Іваничівська ЦРЛ: 105 наявних, 39 зайнятих (28,6%).Любешівська ЦРЛ: 90 наявних, 12 зайнятих (13,3%).Рожищенська ЦРЛ: 80 наявних, 11 зайняті (13,8%).Волинська обласна психіатрична лікарня: 29 наявних, 4 зайняті (13,8%).Луцька міська клінічна лікарня (тимчасовий госпіталь на базі пологового): 162 наявних, 38 зайнятих (23,5%).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію