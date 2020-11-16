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Небайдужих просять допомогти cім'ї з Волині, у якої вогонь знищив будинок

Небайдужих просять допомогти cім'ї з Волині, у якої вогонь знищив будинок
Родина Лащів із села Залізниця Любешівсього району залишилася без даху над головою.

Декілька днів тому вогонь знищив їхній будинок, - пише газета Нове життя.

Через пожежу від оселі залишилися лише стіни. А в хаті мешкали 5 осіб, в тому числі двоє пенсіонерів.

Тож родина просить про допомогу, адже коштів на відбудову житла у них нема. До слова, донька Любові та Миколи Лащів Ангелінка фактично від самого народження потребує дороговартісного лікування

Допомогти погорілцям із Залізниці повернутися у свою домівку можуть усі небайдужі.

Реквізити для допомоги: картка 5168 7573 6944 1854 (Лащ Любов Григорівна).

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Теги: погорільці, Залізниця, допомога, кошти
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