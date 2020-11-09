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Як і коли проходитимуть випускні у садочках та ліцеях Нововолинської громади

Як і коли проходитимуть випускні у садочках та ліцеях Нововолинської громади
Повідомили, дати і формат проведення випускних у садочках та ліцеях Нововолинської громади.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

30 червня о 14:00 у великому залі Палацу культуру відбудеться вручення медалей випускникам ліцеїв Нововолинської громади. Традиційні урочистості у закладах освіти проходитимуть згідно з індивідуальними графіками.

До 28 травня у садочках Нововолинської громади заплановані випускні ранки. Згідно з постановами головного санітарного лікаря та Кабінету Міністрів України, у приміщеннях дошкільних закладів урочистості можуть проходити лише без глядачів. Однак випускників-дошкільнят готові прийняти у малому і великому залах Міського Палацу культури, актових залах Нововолинського Центру дитячої та юнацької творчості, Нововолинської дитячої школи мистецтв.Усі приміщення надаються безкоштовно.

Більше про проведення випускних розповіла Вікторія Скриннік, заступниця міського голови.



Фото - ілюстративне

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Теги: Нововолинська громад, випускні, садочки, ліцеї
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