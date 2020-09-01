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Розповіли, що робити українцям, які застрягли в Білорусі

Розповіли, що робити українцям, які застрягли в Білорусі
Міністерство інфраструктури, Міністерство закордонних справ і Державна прикордонна служба опрацьовують варіанти для оперативного повернення громадян України з Білорусі у зв'язку з припиненням Україною авіасполучення з цією державою.

Про це повідомила прес-служба Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух"), - пише УНІАН.

"Мінінфраструктури спільно з МЗС і Держприкордонслужбою опрацьовують шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі", - сказано в повідомленні.

Що робити пасажирам

- Громадянин України має звернутися до дипломатичної установи України в Республіці Білорусь;
- У разі виникнення складнощів рекомендується залишити заяву в контакт-центрі МЗС;
- Авіаперевізник зобов'язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за 3 години до початку реєстрації.

Згідно з даними "Украероруху", зараз між Україною і Білоруссю виконують прямі рейси тільки дві авіакомпанії — білоруська "Бєлавіа" і українська "Мотор Січ".

Нагадаємо, що Україна від 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі.

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Теги: Білорусь, авіасполучення, українці
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