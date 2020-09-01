Розповіли, що робити українцям, які застрягли в Білорусі





Про це повідомила прес-служба Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух"), - пише



"Мінінфраструктури спільно з МЗС і Держприкордонслужбою опрацьовують шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі", - сказано в повідомленні.



Що робити пасажирам



- Громадянин України має звернутися до дипломатичної установи України в Республіці Білорусь;

- У разі виникнення складнощів рекомендується залишити заяву в контакт-центрі МЗС;

- Авіаперевізник зобов'язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за 3 години до початку реєстрації.



Згідно з даними "Украероруху", зараз між Україною і Білоруссю виконують прямі рейси тільки дві авіакомпанії — білоруська "Бєлавіа" і українська "Мотор Січ".



Нагадаємо, що Україна від 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі.

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