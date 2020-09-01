Розповіли, що робити українцям, які застрягли в Білорусі
Сьогодні, 18:01
Міністерство інфраструктури, Міністерство закордонних справ і Державна прикордонна служба опрацьовують варіанти для оперативного повернення громадян України з Білорусі у зв'язку з припиненням Україною авіасполучення з цією державою.
Про це повідомила прес-служба Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух"), - пише УНІАН.
"Мінінфраструктури спільно з МЗС і Держприкордонслужбою опрацьовують шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі", - сказано в повідомленні.
Що робити пасажирам
- Громадянин України має звернутися до дипломатичної установи України в Республіці Білорусь;
- У разі виникнення складнощів рекомендується залишити заяву в контакт-центрі МЗС;
- Авіаперевізник зобов'язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за 3 години до початку реєстрації.
Згідно з даними "Украероруху", зараз між Україною і Білоруссю виконують прямі рейси тільки дві авіакомпанії — білоруська "Бєлавіа" і українська "Мотор Січ".
Нагадаємо, що Україна від 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила прес-служба Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух"), - пише УНІАН.
"Мінінфраструктури спільно з МЗС і Держприкордонслужбою опрацьовують шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі", - сказано в повідомленні.
Що робити пасажирам
- Громадянин України має звернутися до дипломатичної установи України в Республіці Білорусь;
- У разі виникнення складнощів рекомендується залишити заяву в контакт-центрі МЗС;
- Авіаперевізник зобов'язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за 3 години до початку реєстрації.
Згідно з даними "Украероруху", зараз між Україною і Білоруссю виконують прямі рейси тільки дві авіакомпанії — білоруська "Бєлавіа" і українська "Мотор Січ".
Нагадаємо, що Україна від 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі змагалися юні авіамоделісти. ФОТО
Сьогодні, 18:30
«Програма 15»: як у ліцеї біля Луцька вчать підлітків протистояти життєвим ризикам. ФОТО
Сьогодні, 18:16
Розповіли, що робити українцям, які застрягли в Білорусі
Сьогодні, 18:01