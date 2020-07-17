Просять змінити графік поїзда за маршрутом Луцьк-Здолбунів
Сьогодні, 19:46
Лучани, які мають дачні ділянки на території садівничого масиву в селі Веснянка нарікають на незручне сполучення залізничним транспортом.
Про це стало відомо під час засідання постійної комісії облради з питань транспорту та зв’язку, - пишуть Волинські новини.
Зокрема, депутат Андрій Козюра повідомив, що до нього звернулися жителі міста Луцька, яким складно доїхати до села Веснянка поїздом Луцьк-Здолбунів.
«При відправлені поїзда за маршрутом Луцьк-Здолбунів о 04:26 з м. Луцьк до села Веснянка пасажири не мають можливості доїхати до залізничного вокзалу, оскільки громадський транспорт о цій годині не працює. Поїзд Стоянів – Ківерці відбуває з Луцька о 06:57 до кінцевої зупинки міста Ківерці, тобто він не доїжджає до села Веснянка», - пояснює депутат.
Як повідомив начальник пасажирського сектору «Рівненської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» Павло Александрук, єдине, що можна зробити за наявного рухомого складу – змінити графік руху поїзда «Луцьк-Здолбунів», пустивши його на 30 хвилин пізніше.
«На сьогоднішній день їздить чотири дизель-поїзда і ними треба перекрити усі маршрути. Хіба що можна змінити на півгодини графік і відкоригувати рух, щоб поїзд «Луцьк-Здолбунів» відправлявся на пів години пізніше», - заначив він.
А начальник «Рівненської дирекції залізничних перевезень» Олександр Левицький додає: якщо, до прикладу, пустити тепловоз під контактною мережею, можуть виникнути аварії на самій контактній мережі. А згаданий попит пасажирів – сезонне явище, тож простіше організувати автобусне сполучення Луцька з селом Веснянка.
Тимчасово виконувачка обов’язків начальника управління транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації Наталія Пивовар, своєю чергою повідомила, що ОДА організувала приміський автобусний маршрут за вказаним сполученням і там є три автобуси, які виходять на рейси.
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Про це стало відомо під час засідання постійної комісії облради з питань транспорту та зв’язку, - пишуть Волинські новини.
Зокрема, депутат Андрій Козюра повідомив, що до нього звернулися жителі міста Луцька, яким складно доїхати до села Веснянка поїздом Луцьк-Здолбунів.
«При відправлені поїзда за маршрутом Луцьк-Здолбунів о 04:26 з м. Луцьк до села Веснянка пасажири не мають можливості доїхати до залізничного вокзалу, оскільки громадський транспорт о цій годині не працює. Поїзд Стоянів – Ківерці відбуває з Луцька о 06:57 до кінцевої зупинки міста Ківерці, тобто він не доїжджає до села Веснянка», - пояснює депутат.
Як повідомив начальник пасажирського сектору «Рівненської дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» Павло Александрук, єдине, що можна зробити за наявного рухомого складу – змінити графік руху поїзда «Луцьк-Здолбунів», пустивши його на 30 хвилин пізніше.
«На сьогоднішній день їздить чотири дизель-поїзда і ними треба перекрити усі маршрути. Хіба що можна змінити на півгодини графік і відкоригувати рух, щоб поїзд «Луцьк-Здолбунів» відправлявся на пів години пізніше», - заначив він.
А начальник «Рівненської дирекції залізничних перевезень» Олександр Левицький додає: якщо, до прикладу, пустити тепловоз під контактною мережею, можуть виникнути аварії на самій контактній мережі. А згаданий попит пасажирів – сезонне явище, тож простіше організувати автобусне сполучення Луцька з селом Веснянка.
Тимчасово виконувачка обов’язків начальника управління транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації Наталія Пивовар, своєю чергою повідомила, що ОДА організувала приміський автобусний маршрут за вказаним сполученням і там є три автобуси, які виходять на рейси.
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