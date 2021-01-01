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Призначили нового головного тренера «Шахтаря»

Призначили нового головного тренера «Шахтаря»
Італійський фахівець Роберто Де Дзербі офіційно призначений головним тренером донецького "Шахтаря". Контракт з ним розрахований на два роки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Шахтаря", - пише РБК Україна.

Повідомляється, що 25 травня Де Дзербі прибув до Києва, ознайомився з тренувальним комплексом в Святошино і НСК "Олімпійський", де команда проводить свої домашні матчі. Він також провів зустріч з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим.

Де Дзербі став 34-м головним тренером в історії команди, контракт з ним розраховано на два сезони.

Довідка. Роберто Де Дзербі народився 6 червня 1979 року в Брешії.

Кар'єру гравця починав у молодіжній команді "Мілана". Виступав за "Монцу" (1998), "Падову" (1998-2000), "Авелліно" (2000-2001; 2008-2009), "Лекко" (2001-2002), "Фоджу" (2002-2004), "Ареццо" (2004-2005), "Катанію" (2005-2006), "Наполі" (2006-2008; 2009-2010), "Брешію" (2008), румунський "Клуж" (2010-2012) і "Тренто" (2013).

Кар'єра тренера: "Дарфо Боаріо" (2013-2014), "Фоджа" (2014-2016), "Палермо" (2016), "Беневенто" (2017-2018), "Сассуоло" (2018-2021).

Нагадаємо, 12 травня "Шахтар" офіційно оголосив про відставку Луїша Каштру з посади головного тренера.

За підсумками сезону "Шахтар" посів друге місце в УПЛ, відставши від київського "Динамо" на 11 очок.

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Теги: тренер, Шахтар, призначення
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